Сельчанина оштрафовали на 30 тысяч рублей
40-летний житель села Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии признан виновным в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан.
В судебном заседании установлено, что в марте 2020 года мужчина направил в миграционный пункт отделения МВД России по Еравнинскому району уведомление о месте пребывания семи граждан Республики Узбекистан по адресу жилого помещения в селе Сосново-Озерское. Вместе с тем мужчина не намеревался предоставлять это жильё иностранцам для проживания.
Суд назначил мужчине судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.
Постановление суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Житель Бурятии незаконно прописал семь граждан Узбекистана
Общество, Фото:
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