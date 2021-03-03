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Житель Бурятии незаконно прописал семь граждан Узбекистана

Житель Бурятии незаконно прописал семь граждан Узбекистана
Общество,  Фото:pixabay.com
Сельчанина оштрафовали на 30 тысяч рублей

40-летний житель села Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии признан виновным в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан.

В судебном заседании установлено, что в марте 2020 года мужчина направил в миграционный пункт отделения МВД России по Еравнинскому району уведомление о месте пребывания семи граждан Республики Узбекистан по адресу жилого помещения в селе Сосново-Озерское. Вместе с тем мужчина не намеревался предоставлять это жильё иностранцам для проживания.

Суд назначил мужчине судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Постановление суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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