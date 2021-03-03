 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 марта

02 марта

Популярное

Улан-удэнка через суд добилась выплаты разницы суммы маткапитала

Улан-удэнка через суд добилась выплаты разницы суммы маткапитала
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
С жалобой женщина обращалась в прокуратуру

Жительница Советского района Улан-Удэ обратилась в прокуратуру и заявила о нарушении её прав на получение социальной выплаты.

Постановлением правительства Бурятии установлен региональный материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребёнка семьям, имеющим детей, в размере 30 процентов размера материнского капитала, установленного федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Женщина, имея двоих несовершеннолетних детей, в феврале 2020 года обратилась в управление социальной защиты населения по города с заявлением о распоряжении средствами регионального материнского капитала. Денежные средства ей перечислены на счёт.

В марте 2021 года федеральным законодательством увеличен размер материнского капитала с 1 января 2020 года, в связи с чем женщина вновь обратилась с заявлением о перечислении разницы средств регионального материнского капитала с учётом повышения.

- Уполномоченным органом ей отказано, мотивируя тем, что первичное обращение было до вступления в силу закона об увеличении выплаты. Прокурор района обратился в суд с иском к управлению социальной защиты населения по Улан-Удэ о перечислении заявительнице разницы средств регионального материнского капитала с учётом увеличения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Железнодорожный районный суд требования прокурора удовлетворил.

Однако решение суда первой инстанции пытались обжаловать, но Верховный суд Бурятии решение суда оставил без изменения, жалобу ответчика – без удовлетворения.

прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии незаконно прописал семь граждан Узбекистана
Житель Бурятии незаконно прописал семь граждан Узбекистана
Общество, 03.03.2021
Сельчанина оштрафовали на 30 тысяч рублей
Улан-удэнка через суд добилась выплаты разницы суммы маткапитала
Улан-удэнка через суд добилась выплаты разницы суммы маткапитала
Общество, 03.03.2021
С жалобой женщина обращалась в прокуратуру
В Кабанском районе Бурятии пройдёт мемориал по лыжным гонкам
В Кабанском районе Бурятии пройдёт мемориал по лыжным гонкам
Общество, 03.03.2021
Соревнования посвящены памяти Константина Белоусова
В Агинском округе выявят лучшие сувениры
В Агинском округе выявят лучшие сувениры
Общество, 03.03.2021
В конкурсе принимают участие любители и мастера прикладного искусства
В Улан-Удэ потеплеет до -6
В Улан-Удэ потеплеет до -6
Общество, 03.03.2021
В республике ожидается порывистый холодный ветер
В Бурятии победитель стендап-фестиваля получит 50000 рублей
В Бурятии победитель стендап-фестиваля получит 50000 рублей
Общество, 02.03.2021
Заявки на участие подаются по 13 марта
В Бурятии спортсмены посоревнуются на скальном рельефе
В Бурятии спортсмены посоревнуются на скальном рельефе
Общество, 02.03.2021
Команды преодолеют 700-метровую дистанцию
Старшеклассники Улан-Удэ сыграли в интеллектуальные игры
Старшеклассники Улан-Удэ сыграли в интеллектуальные игры
Общество, 02.03.2021
Победителем первенства стала команда «Гелиос»
В Монголии достраивают девятиэтажный музей Чингисхана
В Монголии достраивают девятиэтажный музей Чингисхана
Общество, 02.03.2021
Также в этом году сдадут в эксплуатацию здание национальной библиотеки
В Бурятии выбрали мастеров художественного слова
В Бурятии выбрали мастеров художественного слова
Общество, 02.03.2021
Гран-при конкурса ушёл в село Цагатуй Джидинского района
В Бурятии наградят лучшую песню о донорстве
В Бурятии наградят лучшую песню о донорстве
Общество, 02.03.2021
Победитель получит денежный приз в размере 5000 рублей
В Бурятии проводится конкурс чтения стихов эвенкийского поэта
В Бурятии проводится конкурс чтения стихов эвенкийского поэта
Общество, 02.03.2021
Видеозаписи и заявки на участие принимаются до 10 марта
В Бурятии «внуки» пишут одиноким пожилым людям
В Бурятии «внуки» пишут одиноким пожилым людям
Общество, 02.03.2021
Социальный проект «Внуки по переписке» реализуют волонтёры в Джидинском районе
Постановки коллективов Иркутской области могут стать фильмами
Постановки коллективов Иркутской области могут стать фильмами
Общество, 02.03.2021
Наталья Бондарчук обсудила развитие культуры и кинематографа в регионе
В Улан-Удэ провели республиканские соревнования по лыжному спринту
В Улан-Удэ провели республиканские соревнования по лыжному спринту
Общество, 02.03.2021
Спортсмены бежали два круга по 700 метров классическим стилем

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^