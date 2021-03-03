Улан-удэнка через суд добилась выплаты разницы суммы маткапитала

Однако решение суда первой инстанции пытались обжаловать, но Верховный суд Бурятии решение суда оставил без изменения, жалобу ответчика – без удовлетворения.





Жительница Советского района Улан-Удэ обратилась в прокуратуру и заявила о нарушении её прав на получение социальной выплаты.Постановлением правительства Бурятии установлен региональный материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребёнка семьям, имеющим детей, в размере 30 процентов размера материнского капитала, установленного федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».Женщина, имея двоих несовершеннолетних детей, в феврале 2020 года обратилась в управление социальной защиты населения по города с заявлением о распоряжении средствами регионального материнского капитала. Денежные средства ей перечислены на счёт.В марте 2021 года федеральным законодательством увеличен размер материнского капитала с 1 января 2020 года, в связи с чем женщина вновь обратилась с заявлением о перечислении разницы средств регионального материнского капитала с учётом повышения.- Уполномоченным органом ей отказано, мотивируя тем, что первичное обращение было до вступления в силу закона об увеличении выплаты. Прокурор района обратился в суд с иском к управлению социальной защиты населения по Улан-Удэ о перечислении заявительнице разницы средств регионального материнского капитала с учётом увеличения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Железнодорожный районный суд требования прокурора удовлетворил.