Праздничные мероприятия пройдут с 7 по 9 марта
Церемония открытия Года Байкала в Иркутской области состоится 7 марта в посёлке Листвянка на ледовой площадке фестиваля «Живи на Байкале». В церемонии примут участие национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде в России Вячеслав Фетисов, директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, глава российского офиса ЮНЕП Владимир Мошкало.
8 марта в посёлке Большое Голоустное на Байкле пройдёт хоккейный матч с участием легенд хоккея: Андрея Коваленко, Александра Якушева, Алексея Касатонова, Валерия Каменского.
9 марта в Иркутске в НИИ Биологии ИГУ запланирована презентация инновационных проектов, связанных с экосистемой озера Байкал. В ледовом дворце «Айсберг» в Иркутске пройдет мастер-класс и автограф-сессия, которые проведёт «Хоккейная академия Фетисова».
Год Байкала в Иркутской области откроют звёзды хоккея
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Горожан просят сохранять спокойствие
Ремонт проводился в подвальном помещении
Медикам «скорой» пришлось идти пешком из-за упрямых водителей
За сутки выявили более 200 больных
Абсолютной рекордсменкой стала жительница Курумкана
Сейчас толщина льда в этом месте более метра
Известный дирижёр Чия Амос остался без работы во время пандемии
Беспилотники стали незаменимыми помощниками инспекторов
В большинстве случаев служебные романы завершились расставанием
С детьми сыграли в настольные игры
Люди по одной улице несколько лет живут без выгребной ямы и уличного туалета
Знаменитый актёр записал видеоприглашение
Александр Эрдынеев был доцентом, кандидатом психологических наук
Водные процедуры необходимы для рептилий
Вор спрятал украденное в сугробе