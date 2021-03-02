Год Байкала в Иркутской области откроют звёзды хоккея

Праздничные мероприятия пройдут с 7 по 9 марта



Церемония открытия Года Байкала в Иркутской области состоится 7 марта в посёлке Листвянка на ледовой площадке фестиваля «Живи на Байкале». В церемонии примут участие национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде в России Вячеслав Фетисов, директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, глава российского офиса ЮНЕП Владимир Мошкало.



8 марта в посёлке Большое Голоустное на Байкле пройдёт хоккейный матч с участием легенд хоккея: Андрея Коваленко, Александра Якушева, Алексея Касатонова, Валерия Каменского.



9 марта в Иркутске в НИИ Биологии ИГУ запланирована презентация инновационных проектов, связанных с экосистемой озера Байкал. В ледовом дворце «Айсберг» в Иркутске пройдет мастер-класс и автограф-сессия, которые проведёт «Хоккейная академия Фетисова».







