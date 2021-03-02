Победителям достанутся практичные призы
В Баунтовском районе Бурятии состоялся оргкомитет по проведению рыбалки «Северная лунка». Большинством голосов принято решение о дате проведения рыбалки.
- Предварительная дата проведения мероприятия - 27 марта или 3 апреля. С учётом погодных условий и благоприятной эпидемиологической ситуации на момент проведения, - сообщает группа «Баунт-инфо. 24/7».
За первое место победитель получит лодочный мотор «Toyama» (3 шт.); за второе - бензиновый генератор 2800вт (3 шт.); за третье - бензопила «STIHL» 250 (3 шт.); четвёртое - МШУ (3 шт.).
Всего предусмотрено 10 призовых мест и 8 номинаций.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 марта на озере Колпиное в Хоринском районе состоится турнир по подлёдному лову рыбу «Хоринская рыбалка-2021».
В Бурятии пройдёт рыбалка «Северная лунка»
Общество, Фото:
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