Пловчиха из Бурятии завоевала 3 «золота» чемпионата ДФО

Общество, Фото: пресс-служба республиканской спортивной школы плавания

Также у неё одна серебряная награда



С 23 по 26 февраля в бассейне спортивного комплекса «Олимпиец» города Владивосток прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по плаванию. Бурятию представили три спортсмена республиканской спортивной школы плавания: мастер спорта России Ксения Зубакина, кандидат в мастера спорта Никита Викторов и Мария Баранкова.



Ксения Зубакина завоевала три золотые медали чемпионата на дистанциях 50, 200, 400 метров вольным стилем. Также спортсменка выиграла и одну серебряную медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.



Никита Викторов награждён бронзовой медалью на дистанции 200 метров баттерфляем у юниоров 17-18 лет. Спортсмены тренируются под руководством тренеров Арьи Захарова и Алексея Мальцева, сообщает пресс-служба республиканской спортивной школы плавания.

