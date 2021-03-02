Также у неё одна серебряная награда
С 23 по 26 февраля в бассейне спортивного комплекса «Олимпиец» города Владивосток прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по плаванию. Бурятию представили три спортсмена республиканской спортивной школы плавания: мастер спорта России Ксения Зубакина, кандидат в мастера спорта Никита Викторов и Мария Баранкова.
Ксения Зубакина завоевала три золотые медали чемпионата на дистанциях 50, 200, 400 метров вольным стилем. Также спортсменка выиграла и одну серебряную медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.
Никита Викторов награждён бронзовой медалью на дистанции 200 метров баттерфляем у юниоров 17-18 лет. Спортсмены тренируются под руководством тренеров Арьи Захарова и Алексея Мальцева, сообщает пресс-служба республиканской спортивной школы плавания.
Пловчиха из Бурятии завоевала 3 «золота» чемпионата ДФО
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