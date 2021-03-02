Горожан просят сохранять спокойствие
3 марта в Иркутске проверят местную системы оповещения населения города с включением сирен и голосовых оповещателей.
- Просим иркутян и гостей города соблюдать спокойствие, - обратились пресс-служба мэрии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также завтра завоют сирены в столице Бурятии. Жителей и гостей республики просят сохранять спокойствие.
В Иркутске и в Улан-Удэ завтра завоют сирены
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Горожан просят сохранять спокойствие
Ремонт проводился в подвальном помещении
Медикам «скорой» пришлось идти пешком из-за упрямых водителей
За сутки выявили более 200 больных
Абсолютной рекордсменкой стала жительница Курумкана
Сейчас толщина льда в этом месте более метра
Известный дирижёр Чия Амос остался без работы во время пандемии
Беспилотники стали незаменимыми помощниками инспекторов
В большинстве случаев служебные романы завершились расставанием
С детьми сыграли в настольные игры
Люди по одной улице несколько лет живут без выгребной ямы и уличного туалета
Знаменитый актёр записал видеоприглашение
Александр Эрдынеев был доцентом, кандидатом психологических наук
Водные процедуры необходимы для рептилий
Вор спрятал украденное в сугробе