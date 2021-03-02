Ремонт проводился в подвальном помещении
В подвале администрации посёлка Онохой Заиграевского района Бурятии делали ремонт. Запах краски возмутил местных жителей, с жалобами они обрались в группу «Заиграево-инфо. 24/7».
- В здание зайти невозможно, очень сильно пахнет краской. А здесь же и почта и МФЦ, женщины и беременные приходят и с детьми. Разве можно сейчас делать ремонт? – интересуются местные жители.
Администраторы группы «Заиграево-инфо» адресовали вопрос главе Онохоя Владимиру Иванову. Он пояснил, что производится косметический ремонт помещения для бесплатной раздачи одежды для малообеспеченных семей.
- Покраску производили в выходные дни, чтоб минимизировать запахи. Сегодня сортируем вещи, с завтрашнего дня начинаем раздавать, - ответил накануне Владимир Иванов.
Жителей Бурятии возмутил запах краски в здании администрации
Общество, Фото:
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