Жителей Бурятии возмутил запах краски в здании администрации

Ремонт проводился в подвальном помещении



В подвале администрации посёлка Онохой Заиграевского района Бурятии делали ремонт. Запах краски возмутил местных жителей, с жалобами они обрались в группу «Заиграево-инфо. 24/7».



- В здание зайти невозможно, очень сильно пахнет краской. А здесь же и почта и МФЦ, женщины и беременные приходят и с детьми. Разве можно сейчас делать ремонт? – интересуются местные жители.



Администраторы группы «Заиграево-инфо» адресовали вопрос главе Онохоя Владимиру Иванову. Он пояснил, что производится косметический ремонт помещения для бесплатной раздачи одежды для малообеспеченных семей.



- Покраску производили в выходные дни, чтоб минимизировать запахи. Сегодня сортируем вещи, с завтрашнего дня начинаем раздавать, - ответил накануне Владимир Иванов.

