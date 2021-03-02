В Бурятии спортсмены посоревнуются на скальном рельефе

Команды преодолеют 700-метровую дистанцию



13 марта в Тарбагатайском районе Бурятии состоятся открытые республиканские соревнования по спортивному туризму на скальном рельефе (соревнования по преодолению естественного скального рельефа). Местом проведения станут каньон и скальный массив в местности Жарчиха.



Для участия в соревнованиях приглашаются команды спортивных и туристских клубов, физкультурных коллективов, туристских групп и всех заинтересованных лиц старше 18 лет. Состав команды для прохождения дистанции – 4 человека.



Дистанция будет включать в себя 5 этапов: скальный подъём (50 м), траверс (130 м), скальный спуск (50 м), навесная переправа (40 м) и скальный спуск (50 м). Этапы и промежутки между этапами проходятся командой в связке. Общая длина дистанции – 700 м.



Победители и призёры соревнований в командном зачёте получат грамоты и медали. Заявки на участие направляются на электронную почту mvv-energis@mail.ru с пометкой «Жарчиха» не позднее 12 марта.



Возрастное ограничение 0+

