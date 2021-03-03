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В Агинском округе выявят лучшие сувениры

В Агинском округе выявят лучшие сувениры
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В конкурсе принимают участие любители и мастера прикладного искусства

В Агинском Бурятском округе проводится конкурс «Национальные сувениры Аги». К участию приглашаются любители и мастера декоративно-прикладного искусства и народно-художественного промысла.

- Главная цель конкурса - выявлять брендовую сувенирную продукцию для запуска серийного производства и обеспечения возрастающей потребности в сувенирной продукции, - заявила начальник отдела планирования и анализа администрации округа Баира Дашидымбрылова.

Конкурсное жюри оценит представленные работы по шести номинациям: лучший сувенир с символикой «Алтарганы», лучший сувенир-игрушка, лучший этнографический сувенир, лучшая идея сувенира для серийного производства, лучший кейс «Подарок гостю Аги», упаковка сувенира. Приём заявок осуществляется по 15 марта включительно.

Как сообщает пресс-служба администрации округа, выставка-ярмарка представленных работ будет проходить в Агинском национальном музее с 12 марта по 1 апреля. Итоги конкурса будут подведены 24-25 марта. В каждой номинации будут отмечены три призёра и лауреат.
Агинский Бурятский округ конкурс народно-прикладное творчество декоративно-прикладное искусство сувенирная продукция
 
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