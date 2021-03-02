В Иркутске завершился Байкальский международный арт-фестиваль

Одним из членов жюри стала заслуженная артистка России Наталья Бондарчук



Более 5 тысяч человек приняли участие в IV Байкальском международном арт-фестивале «Vivat, талант!». Он прошёл с 25 по 28 февраля на площадках Иркутска. Своё творчество представили вокалисты, танцоры, работники театра и педагоги из 17 регионов России, а также Индонезии, Монголии, Кореи, Конго, Мозамбик, Китая и Белоруссии. Фестиваль прошёл в смешанном формате – дистанционно и очно.



Мастерство участников оценивали деятели культуры и искусства из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Владивостока и Улан-Удэ. Почётным гостем фестиваля стала заслуженная артистка России Наталья Бондарчук. Накануне она встретилась с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.



В рамках арт-фестиваля состоялись конкурсные прослушивания по направлениям: хореография, театр, вокальное и инструментальное исполнительство. В этом году были добавлены и две новые номинации – методическое творчество и творческая лаборатория. Самой масштабной по количеству участников стала номинация «Хореография». В ней приняли участие 3634 человека из Иркутской и Кемеровской областей, Красноярского и Забайкальского краёв, Еврейской автономной области, Бурятии, городов Новосибирск и Санкт-Петербург.



Программа арт-фестиваля также включала мастер-классы членов жюри и круглые столы. К работе были привлечены 120 волонтёров культуры. Онлайн-трансляция мероприятия проводилась на странице фестиваля в социальной сети Instagram.



Специалистами в области культуры был отмечен высокий уровень организации фестиваля. Участники и их художественные руководители были награждены дипломами и благодарностями, а также специальными статуэтками с символикой мероприятия и призами от спонсоров, сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.

