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В Иркутске завершился Байкальский международный арт-фестиваль

В Иркутске завершился Байкальский международный арт-фестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
Одним из членов жюри стала заслуженная артистка России Наталья Бондарчук

Более 5 тысяч человек приняли участие в IV Байкальском международном арт-фестивале «Vivat, талант!». Он прошёл с 25 по 28 февраля на площадках Иркутска. Своё творчество представили вокалисты, танцоры, работники театра и педагоги из 17 регионов России, а также Индонезии, Монголии, Кореи, Конго, Мозамбик, Китая и Белоруссии. Фестиваль прошёл в смешанном формате – дистанционно и очно.

Мастерство участников оценивали деятели культуры и искусства из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Владивостока и Улан-Удэ. Почётным гостем фестиваля стала заслуженная артистка России Наталья Бондарчук. Накануне она встретилась с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

В рамках арт-фестиваля состоялись конкурсные прослушивания по направлениям: хореография, театр, вокальное и инструментальное исполнительство. В этом году были добавлены и две новые номинации – методическое творчество и творческая лаборатория. Самой масштабной по количеству участников стала номинация «Хореография». В ней приняли участие 3634 человека из Иркутской и Кемеровской областей, Красноярского и Забайкальского краёв, Еврейской автономной области, Бурятии, городов Новосибирск и Санкт-Петербург.

Программа арт-фестиваля также включала мастер-классы членов жюри и круглые столы. К работе были привлечены 120 волонтёров культуры. Онлайн-трансляция мероприятия проводилась на странице фестиваля в социальной сети Instagram.

Специалистами в области культуры был отмечен высокий уровень организации фестиваля. Участники и их художественные руководители были награждены дипломами и благодарностями, а также специальными статуэтками с символикой мероприятия и призами от спонсоров, сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.
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