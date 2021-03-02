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В Иркутской области коронавирус превысил отметку в 56 тысяч

В Иркутской области коронавирус превысил отметку в 56 тысяч
Общество,  Фото:pixabay.com
За сутки выявили более 200 больных

По данным оперативного штаба, в Иркутской области на 2 марта зарегистрировано 56 325 подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии. Суточный прирост составил 210 больных.

Госпитализировано 1706 человек.

За всё время выздоровело 52 916 пациентов, в том числе 313 за последние сутки.

За весь период умерли 1904 пациента, восемь из которых скончались накануне.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 33 939 случаев заражения COVID-19.
коронавирус
 
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