Также в этом году сдадут в эксплуатацию здание национальной библиотеки
В Монголии реализуются несколько крупных проектов в области культуры и искусства. В частности, начались строительно-монтажные работы в музейном комплексе Чингисхана, национальной библиотеке, музее естественной истории, национальном музее археологии и этнографии и его лаборатории.
1 марта монгольский министр культуры Ч. Номин и министр строительства и градостроительства Б. Мунхбаатаром договорились о создании рабочей группы для контроля процесса строительных работ и качества строящихся объектов культуры.
Министр культуры Ч. Номин рассказала, что уже в этом году планируется начать строительство зданий Большого национального театра, театра кукол и детской библиотеки. Среди культурных учреждений в этом году планируется сдать в эксплуатацию девятиэтажный музей Чингисхана и национальную библиотеку, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Монголии достраивают девятиэтажный музей Чингисхана
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