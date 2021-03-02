В Монголии достраивают девятиэтажный музей Чингисхана

Также в этом году сдадут в эксплуатацию здание национальной библиотеки



В Монголии реализуются несколько крупных проектов в области культуры и искусства. В частности, начались строительно-монтажные работы в музейном комплексе Чингисхана, национальной библиотеке, музее естественной истории, национальном музее археологии и этнографии и его лаборатории.



1 марта монгольский министр культуры Ч. Номин и министр строительства и градостроительства Б. Мунхбаатаром договорились о создании рабочей группы для контроля процесса строительных работ и качества строящихся объектов культуры.



Министр культуры Ч. Номин рассказала, что уже в этом году планируется начать строительство зданий Большого национального театра, театра кукол и детской библиотеки. Среди культурных учреждений в этом году планируется сдать в эксплуатацию девятиэтажный музей Чингисхана и национальную библиотеку, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

