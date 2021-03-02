Жители Бурятии сделали более 140 тысяч простираний

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Абсолютной рекордсменкой стала жительница Курумкана



Курумканский дацан подвёл итоги ежегодной акции для верующих «Мургэл», в ходе которой планировалось сделать 100 тысяч простираний. Мургэл – это простирания, форма буддийской практики, когда верующий полностью ложится на пол, вытягивая руки, а потом встаёт. Необходимо прикосновение к полу пятью точками тела: ладонями, коленями и лбом.



Акция проводилась с 10 декабря 2020-го по 27 февраля 2021 года.



- В этой акции мы намного превысили намеченное количество. Сделано свыше 149 тысяч простираний. Совершённые, подсчитанные простирания запомните или сохраните в записях. Лучше будет, если продолжите их совершать. А можно сделать небольшой отдых и в следующий раз продолжить и к этому количеству прибавлять. Итак, можно будет довести до 100 тысяч, до 1 млн. или ещё больше, - поделился настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов).



В этом году в Курумканский дацан присылали информацию о совершённых простираниях верующие из других районов.



- Село Инзагатуй Джидинского района, 15 выпуск – 10.690, село Баянгол Баргузинского района, 34 выпуск – 12.474, Цыцыгма Чимитдоржиева – 15.000, Цыцыгма Чагдурова – 11.271, Руслан Цура – 42, Доржиханда Цыдыпова – 7776, Батуевы – 400. В тетради дацана свои записи оставили верующие сёл Курумкана, Барагхана и других, - перечислил Еши Намжил лама.



Абсолютным чемпионом стала Цыцыгма Гомбоева из села Курумкан, она сделала 38 741 мургэл.



Настоятель Курумканского дацана пояснил, что если постоянно делать простирания минимум по 108 и более, можно не бояться многих болезней. Ведь это не только мощная духовная практика, но и хорошее физическое упражнение. Лама Цонкапа, к примеру, сделал 3,5 миллиона простираний в затворах.



- Предлагаю верующим поставить себе такую цель в жизни: сделать 3,5 млн. Пусть это будет и не в затворах, но всё равно польза будет очень большой – карма значительно очистится, обезопасим себя от многих инфекций, болезней и порчи, - призвал Еши Намжил лама.







