 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 марта

01 марта

Популярное

Жители Бурятии сделали более 140 тысяч простираний

Жители Бурятии сделали более 140 тысяч простираний
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Абсолютной рекордсменкой стала жительница Курумкана

Курумканский дацан подвёл итоги ежегодной акции для верующих «Мургэл», в ходе которой планировалось сделать 100 тысяч простираний. Мургэл – это простирания, форма буддийской практики, когда верующий полностью ложится на пол, вытягивая руки, а потом встаёт. Необходимо прикосновение к полу пятью точками тела: ладонями, коленями и лбом.

Акция проводилась с 10 декабря 2020-го по 27 февраля 2021 года.

- В этой акции мы намного превысили намеченное количество. Сделано свыше 149 тысяч простираний. Совершённые, подсчитанные простирания запомните или сохраните в записях. Лучше будет, если продолжите их совершать. А можно сделать небольшой отдых и в следующий раз продолжить и к этому количеству прибавлять. Итак, можно будет довести до 100 тысяч, до 1 млн. или ещё больше, - поделился настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов).

В этом году в Курумканский дацан присылали информацию о совершённых простираниях верующие из других районов.

- Село Инзагатуй Джидинского района, 15 выпуск – 10.690, село Баянгол Баргузинского района, 34 выпуск – 12.474, Цыцыгма Чимитдоржиева – 15.000, Цыцыгма Чагдурова – 11.271, Руслан Цура – 42, Доржиханда Цыдыпова – 7776, Батуевы – 400. В тетради дацана свои записи оставили верующие сёл Курумкана, Барагхана и других, - перечислил Еши Намжил лама.

Абсолютным чемпионом стала Цыцыгма Гомбоева из села Курумкан, она сделала 38 741 мургэл.

Настоятель Курумканского дацана пояснил, что если постоянно делать простирания минимум по 108 и более, можно не бояться многих болезней. Ведь это не только мощная духовная практика, но и хорошее физическое упражнение. Лама Цонкапа, к примеру, сделал 3,5 миллиона простираний в затворах.

- Предлагаю верующим поставить себе такую цель в жизни: сделать 3,5 млн. Пусть это будет и не в затворах, но всё равно польза будет очень большой – карма значительно очистится, обезопасим себя от многих инфекций, болезней и порчи, - призвал Еши Намжил лама.



буддизм акция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Бурятии сделали более 140 тысяч простираний
Жители Бурятии сделали более 140 тысяч простираний
Общество, 02.03.2021
Абсолютной рекордсменкой стала жительница Курумкана
Единственную в Улан-Удэ ледовую переправу закроют в середине марта
Единственную в Улан-Удэ ледовую переправу закроют в середине марта
Общество, 02.03.2021
Сейчас толщина льда в этом месте более метра
Работавший в Бурятии сингапурский дирижёр стал доставщиком еды
Работавший в Бурятии сингапурский дирижёр стал доставщиком еды
Общество, 02.03.2021
Известный дирижёр Чия Амос остался без работы во время пандемии
В Бурятии с дронов следят за животными и нарушителями
В Бурятии с дронов следят за животными и нарушителями
Общество, 02.03.2021
Беспилотники стали незаменимыми помощниками инспекторов
У каждого третьего жителя ДФО был служебный роман
У каждого третьего жителя ДФО был служебный роман
Общество, 02.03.2021
В большинстве случаев служебные романы завершились расставанием
Улан-удэнцы вываливают отходы с туалета на улицу
Улан-удэнцы вываливают отходы с туалета на улицу
Общество, 02.03.2021
Люди по одной улице несколько лет живут без выгребной ямы и уличного туалета
Дмитрий Дюжев зазывает на «Байкальскую рыбалку-2021»
Дмитрий Дюжев зазывает на «Байкальскую рыбалку-2021»
Общество, 02.03.2021
Знаменитый актёр записал видеоприглашение
Умершим в центре Улан-Удэ оказался преподаватель БГУ
Умершим в центре Улан-Удэ оказался преподаватель БГУ
Общество, 02.03.2021
Александр Эрдынеев был доцентом, кандидатом психологических наук
В Иркутской зоогалерее искупали сухопутных черепах
В Иркутской зоогалерее искупали сухопутных черепах
Общество, 02.03.2021
Водные процедуры необходимы для рептилий
Пьяный улан-удэнец обокрал строящуюся церковь
Пьяный улан-удэнец обокрал строящуюся церковь
Общество, 02.03.2021
Вор спрятал украденное в сугробе
В Северобайкальске сняли режим повышенной готовности
В Северобайкальске сняли режим повышенной готовности
Общество, 02.03.2021
Режим повышенной готовности вводили из-за бешенства
Коронавирус выявили ещё у 100 жителей Бурятии
Коронавирус выявили ещё у 100 жителей Бурятии
Общество, 02.03.2021
За сутки заболело коронавирусом больше жителей Бурятии, чем выздоровело
В Бурятии ламы помолятся за долголетие всех россиян
В Бурятии ламы помолятся за долголетие всех россиян
Общество, 02.03.2021
Молебен будет посвящён Белой Таре
В Бурятии осуждённые играют в лапту и городки
В Бурятии осуждённые играют в лапту и городки
Общество, 02.03.2021
Осуждённые сыграли в народные игры в честь начала весны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^