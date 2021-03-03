В Кабанском районе Бурятии пройдёт мемориал по лыжным гонкам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования посвящены памяти Константина Белоусова



7 марта в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии проводятся чемпионат и первенство республики по лыжным гонкам. Традиционный межрегиональный 24-й мемориал памяти первого мастера спорта посёлка Константина Белоусова стартует в 12:00.



К участию приглашаются спортсмены республики и других регионов, имеющие допуск врача. Гонки свободным стилем с масс-старта на различные дистанции проведут в 14 категориях:

- группа мальчики 2011 г.р. и младше – дистанция 1 км;

- группа девочки 2011 г.р. и младше – дистанция 1 км;

- группа мальчики 2009-2010 гг.р. – дистанция 1 км;

- группа девочки 2009-2010 гг.р. – дистанция 1 км;

- группа мальчики 2007-2008 гг.р. – дистанция 3 км;

- группа девочки 2007-2008 гг.р. – дистанция 3 км;

- группа девушки 2005-2006 гг.р. – дистанция 5 км;

- группа юноши 2005-2006 гг.р. – дистанция 5 км;

- группа девушки 2003-2004 гг.р. – дистанция 5 км;

- группа юноши 2003-2004 гг.р. – дистанция 10 км;

- группа девушки и женщины 2002-1987 гг.р. (19-34 лет) – дистанция 15 км;

- группа юноши и мужчины 2002-1982 гг.р. (19-39 лет) – дистанция 30 км;

- группа женщины 1986 г.р. и старше (ветераны 35 лет и старше) – дистанция 15 км по возрастному коэффициенту;

- группа мужчины 1981 г.р. и старше (ветераны 40 лет и старше) – дистанция 30 км по возрастному коэффициенту.



Участников, занявших призовые места, наградят медалями, дипломами и денежными призами, сообщает федерация лыжных гонок Бурятии.



Справка



Константин Белоусов – первый мастер спорта по лыжным гонкам в Селенгинске. Был призёром и чемпионом Бурятии в конькобежном спорте и велоспорте, однако в основном занимался лыжными гонками. Был призёром и чемпионом районных, республиканских и зональных соревнований. В 1963 году стал бронзовым призёром в гонке на 30 километров на Дальнем Востоке в краевых состязаниях.



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