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В Кабанском районе Бурятии пройдёт мемориал по лыжным гонкам

В Кабанском районе Бурятии пройдёт мемориал по лыжным гонкам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования посвящены памяти Константина Белоусова

7 марта в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии проводятся чемпионат и первенство республики по лыжным гонкам. Традиционный межрегиональный 24-й мемориал памяти первого мастера спорта посёлка Константина Белоусова стартует в 12:00.

К участию приглашаются спортсмены республики и других регионов, имеющие допуск врача. Гонки свободным стилем с масс-старта на различные дистанции проведут в 14 категориях:
- группа мальчики 2011 г.р. и младше – дистанция 1 км;
- группа девочки 2011 г.р. и младше – дистанция 1 км;
- группа мальчики 2009-2010 гг.р. – дистанция 1 км;
- группа девочки 2009-2010 гг.р. – дистанция 1 км;
- группа мальчики 2007-2008 гг.р. – дистанция 3 км;
- группа девочки 2007-2008 гг.р. – дистанция 3 км;
- группа девушки 2005-2006 гг.р. – дистанция 5 км;
- группа юноши 2005-2006 гг.р. – дистанция 5 км;
- группа девушки 2003-2004 гг.р. – дистанция 5 км;
- группа юноши 2003-2004 гг.р. – дистанция 10 км;
- группа девушки и женщины 2002-1987 гг.р. (19-34 лет) – дистанция 15 км;
- группа юноши и мужчины 2002-1982 гг.р. (19-39 лет) – дистанция 30 км;
- группа женщины 1986 г.р. и старше (ветераны 35 лет и старше) – дистанция 15 км по возрастному коэффициенту;
- группа мужчины 1981 г.р. и старше (ветераны 40 лет и старше) – дистанция 30 км по возрастному коэффициенту.

Участников, занявших призовые места, наградят медалями, дипломами и денежными призами, сообщает федерация лыжных гонок Бурятии.

Справка

Константин Белоусов – первый мастер спорта по лыжным гонкам в Селенгинске. Был призёром и чемпионом Бурятии в конькобежном спорте и велоспорте, однако в основном занимался лыжными гонками. Был призёром и чемпионом районных, республиканских и зональных соревнований. В 1963 году стал бронзовым призёром в гонке на 30 километров на Дальнем Востоке в краевых состязаниях.

Возрастное ограничение 0+
лыжные гонки лыжный спорт спорт Бурятия первенство Бурятии чемпионат Бурятии Кабанский район. Селенгинск
 
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