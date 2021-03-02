Единственную в Улан-Удэ ледовую переправу закроют в середине марта

Сейчас толщина льда в этом месте более метра
Управление по ЧС администрации Улан-Удэ контролирует толщину льда на ледовой переправе в посёлке Мостовой. На 2 марта толщина ледового покрытия составляет более метра.
- Бур до воды не дошёл, это позволяет проезду автотранспорта, - отметили городские спасатели.
Переправа будет функционировать по складывающимся погодным условиям. Ориентировочно, её закроют 15-20 марта.
Ледовая переправа в посёлке Мостовой – это единственная, официально разрешенная и соответствующая всем требованиям переправа в Улан-Удэ. Её эксплуатация разрешена в светлое время суток, с ограничением грузоподъёмности в 7,5 тонн. Общая длина составляет около 400 м, ширина полосы движения - 5 м.
За последние три года случаев провала автотранспорта под лёд здесь не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
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