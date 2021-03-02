В Бурятии «внуки» пишут одиноким пожилым людям

Социальный проект «Внуки по переписке» реализуют волонтёры в Джидинском районе



В Джидинском районе Бурятии продолжает работать волонтёрская программа «Внуки по переписке». Она объединила пожилых людей, проживающих в Джидинском доме-интернате для престарелых и инвалидов, и учащихся школ района. В первый весенний день бабушки и дедушки получили очередные письма, которые они всегда ждут с нетерпением, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты республики.



Элеоноре Антроповне 76 лет. После смерти супруга пенсионерка осталась одна и оказалась в доме престарелых. Пожилая женщина рассказывает о своей юности, родителях и муже, которых давно нет, демонстрирует свою бордовую шляпку и серёжки, а потом указывает на стопку открыток и почтовых конвертов.



-Как и раньше, - рассказывает бабушка, - я люблю перечитывать полученные письма, представлять, как это письмо писалось. Письмо можно взять в руки, ощутить запах бумаги и того человека, который его писал. Это как рукопожатие через бумагу, ведь раньше её касались другие пальцы, а теперь я держу в своих руках…



По словам директора Джидинского дома-интерната Ольги Клочихиной, проект «Внуки по переписке» реализуется одним из московских фондов. Аналогичную работу решили организовать и в Бурятии, подключив к этому волонтёров.



- Каждому из нас хочется чувствовать себя нужным и любимым, общаться и делиться своими радостями и проблемами, получать поддержку и давать советы тем, кто в них нуждается. Наши бабушки и дедушки — не исключение, - считает Ольга Викторовна. - Можете осчастливить сразу нескольких человек, и не только письмом, но простой поздравительной открыткой. Эмоции, которые испытывают нашим подопечные, получая письма, не передать на словах. С тем же удовольствием, они пишут ответы своим внукам по переписке.

