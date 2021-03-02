Работавший в Бурятии сингапурский дирижёр стал доставщиком еды

- Я оптимистично настроен в отношении того, что сокращение числа новых случаев инфицирования во всем мире будет продолжаться, в то время как глобальное внедрение вакцины будет расти. Несмотря на ограничения, у меня есть проблеск надежды на возвращение к выступлениям, поскольку я должен дебютировать в опере на Весеннем фестивале в Токио с оперой Верди «Макбет» в апреле, а также серией опер в Северном Мариинском театре Осетия-Алания, - подытожил дирижёр и композитор Чия Амос.







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