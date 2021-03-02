Работавший в Бурятии сингапурский дирижёр стал доставщиком еды

Сингапурское издание «Today» опубликовало интервью с дирижёром и композитором Чия Амос. Как сообщал «Байкал-Daily», Амос в январе 2019 работал с оркестром Бурятского театра оперы и балета. Иностранного дирижёра приглашали на балет «Дон Кихот» и две оперы – «Свадьба Фигаро» и «Аида».
Сейчас дирижёр живёт у себя на родине в Сингапуре. Музыкой уже занимается мало, поскольку лишился работы из-за всемирной пандемии.
- Обычно у меня было хорошее расписание, я работал с оперными театрами, балетными труппами и оркестрами в России и Европе. Поскольку концертные площадки были заблокированы и закрыты, у меня не было платы за отмену концертов в течение более 10 месяцев, и я начал браться за другую работу, такую как частное преподавание музыки и участие в семинарах онлайн через Zoom, - рассказывает Чия Амос.
В конце прошлого года ограничения стали ослабевать по всей Европе, и большинство оркестров возобновили работу. Однако они начали делать ставку на собственных дирижёров.
- В то же время оркестры начали продвигать новых и будущих молодых местных дирижёров вместо того, чтобы приглашать иностранных приглашенных дирижёров, таких как я, - добавляет Амос.
Преподавание музыки и участие в семинарах не приносило композитору достаточного дохода, и тогда мужчина устроился доставщиком еды. Он рассказывает, что заказы развозит на стареньком самокате, поскольку денег на велосипед у него нет.
- Желая сделать что-нибудь более полезное, я подал заявку на доставку еды для Foodpanda, и делаю это с января. Работа в смену по восемь-десять часов четыре-пять раз в неделю чрезвычайно утомительна и может быть опасной, когда мы спешим между доставками, особенно в дождливые дни или в ясную погоду. Прошло всего два месяца, но я вывихнул обе лодыжки и запястье в нескольких небольших авариях на своём подержанном самокате, так как у меня не было денег на велосипед, - рассказывает Чия Амос.
Однако и из такой работы он извлекает положительные моменты. К примеру, многие выражают огромную благодарность за роботу Чия, а многие даже предлагают холодные напитки в жаркую погоду.
В интервью дирижёр надеется, что в скором времени коронавирус отступит и всё вновь вернётся в обычное русло.
- Я оптимистично настроен в отношении того, что сокращение числа новых случаев инфицирования во всем мире будет продолжаться, в то время как глобальное внедрение вакцины будет расти. Несмотря на ограничения, у меня есть проблеск надежды на возвращение к выступлениям, поскольку я должен дебютировать в опере на Весеннем фестивале в Токио с оперой Верди «Макбет» в апреле, а также серией опер в Северном Мариинском театре Осетия-Алания, - подытожил дирижёр и композитор Чия Амос.
Справка:
Чия Амос был ассистентом дирижёра Исландского симфонического оркестра и Британской филармонии «Би-би-си» (2016–2017 гг.), а также ассистентом дирижёра Сингапурского симфонического оркестра (2016–2018 гг.)
Кроме того, в его карьере – сотрудничество с Королевским оперным театром (Великобритания), Королевским балетом (Великобритания), театром «Мюзик-Холл» Санкт-Петербурга, Шанхайским оперным театром, театром Виктории в Сингапуре и оперным театром Льежа в Бельгии.
Чия Амос – лауреат первой премии II Санкт-Петербургского открытого международного дирижерского конкурса (2017 год) и призёр восьми международных конкурсов дирижирования, фортепиано и композиции. В 2018 году вошёл в число финалистов международного конкурса дирижёров Королевского балета им. Константа Ламберта, одного из самых престижных балетных соревнований в мире.