В Бурятии выбрали мастеров художественного слова

Гран-при конкурса ушёл в село Цагатуй Джидинского района



В дни Сагаалгана в Бурятии состоялся II республиканский онлайн-турнир мастеров художественного слова «Уран хэлэтэнэй урилдаан». На конкурс поступило более 200 заявок по трём номинациям: «Үреэлнүүд, юрөөлнүүд» («Благопожелания»), «Тоолуурнууд» («Считалки»), «Оньhон ба хошоо үгэнүүд» («Пословицы, поговорки») и двум творческим состязаниям «Таабарибаттл» и «Жороочеллендж».



- Конкурс «Уран хэлэтэнэй урилдаан» – отличная альтернатива офлайн-мероприятиям, на которых участники часто демонстрируют знание тех же үреэлов, считалок, пословиц и т.д. Новый формат позволяет конкурсантам пробовать себя в съёмке на камеру, а здесь прибавляются и дополнительные критерии оценивания – качество монтажа, видео, звука, режиссёрского подхода. Надеюсь, в этом формате конкурс будет развиваться дальше. Все участники большие молодцы. Выделить лидеров было непросто». – поделилась впечатлениями член жюри Баярма Раднаева.



Диплом гран-при и денежный приз в размере 10 тысяч рублей жюри присудило Соелме Отсоровой и Елене Аюшеевой, руководителям образцового театрального коллектива «Шэнэ Yе», сельского дома культуры села Цагатуй Джидинского района.



Победителями в номинациях стали:



В номинации «Тоолуурнууд» («Считалки»)

Диплом I степени – Будадармаев Виталий, руководитель Сосорова Анжелика, Цагатуйская СОШ им. Н.С. Сосорова, Джидинский район, с. Цагатуй;

Диплом II степени – Старшая группа Барагханского детского сада «Хараасгай», руководители Базарова Гэрэлма, Цыремпилова Римма;

Диплом II степени – Лыгденова Гылыгма, руководитель Аюшеева Сэсэгма, Цагатуйский детский сад «Ургы», Джидинский район;

Диплом III степени –Аршанский детский сад «Ручеёк», руководитель Андыкова Сырендулма, Тункинский район;

Диплом III степени – Буянтуева Арюун-Улзы, Кижингинская СОШ имени Х. Намсараева, с. Кижинга;

Диплом III степени – Бишидаева Хажидма, руководитель Шаралдаева Мэдыгма, Алцакская СОШ, с. Алцак, Джидинский район.



Специальные дипломы за артистичность вручены:

- Бадмаеву Тулге, руководитель Бадмаева Санжама, Мылинский сельский дом культуры», Закаменский район, у. Мыла;

- Шираповой Ирлане, руководители Назарова Татьяна, Цыбикова Анна, СОШ № 63, г. Улан-Удэ.



В номинации «Оньhон ба хошоо үгэнүүд» («Пословицы, поговорки»)



Категория 3–7 лет

Диплом I степени – ученики Усть-Эгитуйской СОШ, руководители Очирова Ирина, Лыгденова Баирма, Еравнинский район, с. Усть-Эгита;

Диплом II степени – Бадмаева Норжима, руководитель Бадмаева Цырегма, Усть Улзытуйский СДК, Кижингинский район;

Диплом III степени – 1 «б» класс, руководители Раданжапова Светлана, Галанова Зоригма, РБНЛИ №1;

Диплом III степени – старшая группа детского сада «Жаргал», руководители Галданова Жаргалма, Долгорова Соёлма, детский сад «Жаргал», с. Кижинга.



Категория 8-17 лет

Диплом I степени – студия художественного слова «Алтан гэрэл», руководители Аюшиева Светлана, Раднаева Евгения, с. Барагхан, Курумканский район;

Диплом II степени – Галсанов Тимур, Раднаев Даба, Жаргалов Роман, образцовый театральный коллектив «Шэнэ Yе», руководители Отсорова Соелма, Аюшеева Елена, с. Цагатуй, Джидинский район;

Диплом III степени – Батурова Айлана, руководитель Бадмаева Цырегма, Усть Улзытуйский СДК, Кижингинский район;

Диплом III степени – 3 «а» класс РБНЛИ №1, руководители Цыренжапова Байгалма Пурбодоржиевна, Раднаева Сэлмэг, Мунконова Эржена, г. Улан-Удэ.



В номинации «Үреэлнүүд, юрөөлнүүд» («Благопожелания»)



Категория 14-17 лет

Диплом I степени – Аюшеева Гиляна, Цагатуйская СОШ имени Н.С. Сосорова, руководитель Сосорова Анжелика, Джидинский район, с. Цагатуй;

Диплом II степени – Лубсанова Баярма, Лубсанова Зула, руководитель Лубсанова Валентина, Алцакская СОШ, Джидинский район;

Диплом III степени – Детский фольклорный коллектив «Аялга», руководители Галсанова Чимита, Раднаева Ирина, с.Элысун, Курумканский район;

Диплом III степени – Детский ансамбль танца «Ая-Ганга», руководитель Мункоева Юлия, Еравнинский район, с.Усть-Эгита, Усть-Эгитуйский филиал Сосново-Озёрской ДШИ.



Категория 18-35 лет

Диплом I степени - Базаров Александр, Закаменский район, г. Закаменск, районный центр культуры и творчества;

Диплом II степени – Дареев Алдар, Закаменский район, г. Закаменск, районный центр культуры и творчества;

Диплом II степени – Соктоева Дэнсэма, Ехэ-Цакирский народный театр, Закаменский район;

Диплом III степени – Вячеслав Жалсанов, с. Ёнгорбой, Закаменский район.



Категория от 36 лет и старше

Диплом I степени – Цыденов Валерий, Цыденова Маргарита, руководитель Бадмаева Санжама, Мылинский сельский дом культуры, Закаменский район;

Диплом II степени –Сосорова Дари, с. Цагатуй Джидинский район;

Диплом III степени – Карпова Мария, Кабанский район, с. Корсаково, Корсаковский ЦЭК;

Диплом III степени – Цыреторова Лариса, с. Улюнхан, Курумканский район.



В «Жороочеллендж» победила представительница Закаменского района – Будаева Баярма, преподаватель чанзы ДШИ г. Закаменска. Также специальными дипломами за оригинальные выступления отмечены ученик РБНЛИ №1 Дмитрий Доксомов; Виктория Цыденжапова, заведующая Ленинзамского СДК и массовый челлендж учеников 4 «а» класса школы №11, участников центра «Баяр» (руководитель Шулунова А., г. Северобайкальск).



В «Таабарибаттл» участники состязания загадали более 60 загадок. К сожалению, было разгадано очень мало загадок, поэтому победителями были выбраны самые артистичные участники: Раднаев Баир, первоклассник из Закаменского района и Сандипова Сарюна, ученица РБНЛИ №1.



Приз зрительских симпатий достался Будадармаеву Виталию, ученику Цагатуйской СОШ имени Н.С. Сосорова из Джидинского района.



Победителям и обладателям специальных дипломов получат дипломы и денежные призы. Всем конкурсантам полагаются электронные дипломы и благодарственные письма за участие, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

