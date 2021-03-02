Беспилотники стали незаменимыми помощниками инспекторов
Особо охраняемые природные территории ФГБУ «Заповедное Подлеморье» уже несколько лет помогают охранять беспилотные летательные аппараты.
Сторожевой дрон регулярно совершает облёт территорий, передавая фото- и видеоинформацию сотрудникам, которые используют её для анализа обстановки и принятия решений.
- Главный плюс беспилотных летательных аппаратов в оперативном и полноценном обследовании обширных участков территорий. Беспилотник позволяет вести незаметное наблюдение, сопровождать объект вне зависимости от того, находится он в статичном положении, передвигается пешком, на автомобиле, снегоходе или моторной лодке, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Также коптер также позволяет наблюдать за животными – байкальской нерпой, лосями, сибирской косулей, медведем. Отслеживать пути миграций и производить подсчёт популяций.
«Летающий инспектор» стал незаменимым помощником, позволяющим оперативно заглянуть в любой заповедный уголок «Заповедного Подлеморья».
В Бурятии с дронов следят за животными и нарушителями
Общество, Фото:
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