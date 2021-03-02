 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 марта

01 марта

Популярное

В Бурятии проводится конкурс чтения стихов эвенкийского поэта

В Бурятии проводится конкурс чтения стихов эвенкийского поэта
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Видеозаписи и заявки на участие принимаются до 10 марта

В Бурятии проходит онлайн-конкурс чтецов «Большое кочевье». Мероприятие посвящено памяти знаменитого эвенкийского сказителя, писателя и поэта Николая Константиновича Оёгира. Заявки на участие будут приниматься до 10 марта.

Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 6-12 лет, 13-18 лет, от 19 и старше, а также в двух номинациях: поэзия Николая Оёгира на эвенкийском языке и на русском языке. Участникам предстоит наизусть исполнить одно произведение поэта в одной или в двух номинациях, записать выступление на видео и выслать его на электронный адрес ulgur@yandex.ru. Продолжительность выступления – не более четырёх минут. Приветствуется использование костюмов и декораций в эвенкийском этностиле.

15 марта жюри определит победителей. Все конкурсанты получат сертификаты участников межрегионального конкурса. Победителей и призёров в каждой номинации наградят дипломами. Имена победителей конкурса и их работы будут размещены 16 марта на сайте центра «Арун». Об этом сообщает пресс-служба центра со ссылкой на министерство культуры Бурятии.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия конкурс эвенки эвенкийский язык
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии «внуки» пишут одиноким пожилым людям
В Бурятии «внуки» пишут одиноким пожилым людям
Общество, 02.03.2021
Социальный проект «Внуки по переписке» реализуют волонтёры в Джидинском районе
Постановки коллективов Иркутской области могут стать фильмами
Постановки коллективов Иркутской области могут стать фильмами
Общество, 02.03.2021
Наталья Бондарчук обсудила развитие культуры и кинематографа в регионе
В Улан-Удэ провели республиканские соревнования по лыжному спринту
В Улан-Удэ провели республиканские соревнования по лыжному спринту
Общество, 02.03.2021
Спортсмены бежали два круга по 700 метров классическим стилем
В Чите забайкальцам вручили почётные награды
В Чите забайкальцам вручили почётные награды
Общество, 02.03.2021
В первый день весны в Забайкалье отметили день рождения края
В Улан-Удэ проведут конкурс на скульптуру для аэропорта
В Улан-Удэ проведут конкурс на скульптуру для аэропорта
Общество, 02.03.2021
Скульптура должна олицетворять образы Бурятии
В Иркутске завершился Байкальский международный арт-фестиваль
В Иркутске завершился Байкальский международный арт-фестиваль
Общество, 02.03.2021
Одним из членов жюри стала заслуженная артистка России Наталья Бондарчук
Шахматисты Бурятии выиграли 2 медали чемпионата ДФО
Шахматисты Бурятии выиграли 2 медали чемпионата ДФО
Общество, 02.03.2021
Призёрами стали Антон Тугарин и Сойжина Комиссарова
В Улан-Удэ откроется выставка современного искусства
В Улан-Удэ откроется выставка современного искусства
Общество, 02.03.2021
Жителям Бурятии представят работы, объединённые темой свободы и независимости духа
Пловчиха из Бурятии завоевала 3 «золота» чемпионата ДФО
Пловчиха из Бурятии завоевала 3 «золота» чемпионата ДФО
Общество, 02.03.2021
Также у неё одна серебряная награда
В Бурятии скорбят по умершему в центре Улан-Удэ преподавателю
В Бурятии скорбят по умершему в центре Улан-Удэ преподавателю
Общество, 02.03.2021
Александр Эрдынеев умер, выходя из учебного корпуса
В Бурятии приюты для животных получили бесплатно пиломатериалы
В Бурятии приюты для животных получили бесплатно пиломатериалы
Общество, 02.03.2021
Приюты для бездомных собак нуждаются в помощи волонтёров
Год Байкала в Иркутской области откроют звёзды хоккея
Год Байкала в Иркутской области откроют звёзды хоккея
Общество, 02.03.2021
Праздничные мероприятия пройдут с 7 по 9 марта
Жителей Бурятии зовут стать лесными пожарными
Жителей Бурятии зовут стать лесными пожарными
Общество, 02.03.2021
Также идёт набор десантников-парашютистов

В Бурятии пройдёт рыбалка «Северная лунка»
В Бурятии пройдёт рыбалка «Северная лунка»
Общество, 02.03.2021
Победителям достанутся практичные призы
Жителей Бурятии возмутил запах краски в здании администрации
Жителей Бурятии возмутил запах краски в здании администрации
Общество, 02.03.2021
Ремонт проводился в подвальном помещении

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^