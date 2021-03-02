Видеозаписи и заявки на участие принимаются до 10 марта
В Бурятии проходит онлайн-конкурс чтецов «Большое кочевье». Мероприятие посвящено памяти знаменитого эвенкийского сказителя, писателя и поэта Николая Константиновича Оёгира. Заявки на участие будут приниматься до 10 марта.
Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 6-12 лет, 13-18 лет, от 19 и старше, а также в двух номинациях: поэзия Николая Оёгира на эвенкийском языке и на русском языке. Участникам предстоит наизусть исполнить одно произведение поэта в одной или в двух номинациях, записать выступление на видео и выслать его на электронный адрес ulgur@yandex.ru. Продолжительность выступления – не более четырёх минут. Приветствуется использование костюмов и декораций в эвенкийском этностиле.
15 марта жюри определит победителей. Все конкурсанты получат сертификаты участников межрегионального конкурса. Победителей и призёров в каждой номинации наградят дипломами. Имена победителей конкурса и их работы будут размещены 16 марта на сайте центра «Арун». Об этом сообщает пресс-служба центра со ссылкой на министерство культуры Бурятии.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии проводится конкурс чтения стихов эвенкийского поэта
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