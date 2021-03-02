У каждого третьего жителя ДФО был служебный роман

В большинстве случаев служебные романы завершились расставанием



Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей и выяснила, случались ли у них служебные романы и как это повлияло на продвижение по карьерной лестнице. Специалисты hh.ru выяснили, что служебный роман был почти у каждого третьего жителя Дальневосточного округа.



Только 23% жителей Дальневосточного федерального округа уверены, что у них на работе не случались романы между коллегами. 32% знают, что близкие отношения были между сотрудниками разных отделов, 18% в курсе романов внутри отдела, 10% знают о любовной связи между начальником и подчиненным. Ещё 28% сообщили, что им ничего не известно о таких ситуациях в коллективе.



Говоря о самих себе, 27% жителей Дальнего Востока признались, что у них был как минимум один роман на работе (в целом по стране доля таких респондентов чуть выше – 29%). Интересно, что положительный ответ на данный вопрос чаще давали люди 35-44 лет, а отрицательный – 18-24 лет.



- С точки зрения профессиональной принадлежности наиболее склонными к служебным романам оказались представители сфер «Закупки», «Высший менеджмент», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Управление персоналом» и «Маркетинг, реклама, PR». И наоборот – реже всего любовную связь с коллегами заводят представители сфер «Наука, образование», «Консультирование» и «Рабочий персонал». Кстати, 23% признавшихся в служебных романах жителей Дальнего Востока рассказали, что такое случалось неоднократно. 35% работали в одном отделе с объектом своей влюбленности», — отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.



Говоря о влиянии служебного романа на карьеру, 68% жителей Дальнего Востока сообщили, что в их работе ничего не изменилось, 20% — что одному из пары пришлось сменить работу, 8% — что пришлось сменить отдел, 5% — что оба уволились или начали искать другую работу.



В 53% случаев служебные романы жителей Дальневосточного федерального округа завершались расставанием. Еще у 23% любовная связь с коллегой продолжается и сейчас, 20% поженились, 4% — поженились, но уже развелись.



42% дальневосточников уверены, что их руководство нейтрально относится к служебным романам, 8% считают, что начальство против этого, 3% — что за. Еще 47% затруднились ответить.





