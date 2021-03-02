Дмитрий Дюжев зазывает на «Байкальскую рыбалку-2021»

Известный российский артист Дмитрий Дюжев приглашает всех посетить «Байкальскую рыбалку - 2021» (0+), которая состоится 26-27 марта в в селе Турка Прибайкальского района Бурятии. Видеоприглашение опубликовано на странице организаторов «Байкальской рыбалки» в Instagram.
- Дорогие друзья, приглашаю вас на легендарный турнир «Байкальская рыбалка-2021». Она состоится 26-27 марта, село Турка, священное озеро Байкал. Дорогие рыбаки и рыбачки, приезжайте, порыбачим. Будет здорово! – эмоционально сказал Дмитрий Дюжев.
Как сообщал «Байкал-Daily», именно Дюжев будет почётным гостем нынешней «Байкальской рыбалки». Дюжев обрёл популярность, сыграв роль Космоса в сериале «Бригада». Также в числе известных актёрских работ Дюжева такие фильмы, как «Жмурки», «Остров», «Мне не больно», и другие. Является заслуженным артист Российской Федерации.
В прошлом году мероприятие не состоялось из-за введения ограничений по коронавирусу.
О проведении фестиваля в 2021 году объявил бурятский бизнесмен Вадим Бредний в начале февраля.