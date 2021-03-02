 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 марта

01 марта

Популярное

Дмитрий Дюжев зазывает на «Байкальскую рыбалку-2021»

Дмитрий Дюжев зазывает на «Байкальскую рыбалку-2021»
Общество, 
Знаменитый актёр записал видеоприглашение

Известный российский артист Дмитрий Дюжев приглашает всех посетить «Байкальскую рыбалку - 2021» (0+), которая состоится 26-27 марта в в селе Турка Прибайкальского района Бурятии. Видеоприглашение опубликовано на странице организаторов «Байкальской рыбалки» в Instagram.

- Дорогие друзья, приглашаю вас на легендарный турнир «Байкальская рыбалка-2021». Она состоится 26-27 марта, село Турка, священное озеро Байкал. Дорогие рыбаки и рыбачки, приезжайте, порыбачим. Будет здорово! – эмоционально сказал Дмитрий Дюжев.


Как сообщал «Байкал-Daily», именно Дюжев будет почётным гостем нынешней «Байкальской рыбалки». Дюжев обрёл популярность, сыграв роль Космоса в сериале «Бригада». Также в числе известных актёрских работ Дюжева такие фильмы, как «Жмурки», «Остров», «Мне не больно», и другие. Является заслуженным артист Российской Федерации.

В прошлом году мероприятие не состоялось из-за введения ограничений по коронавирусу.

О проведении фестиваля в 2021 году объявил бурятский бизнесмен Вадим Бредний в начале февраля.


актеры Байкальская рыбалка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцы вываливают отходы с туалета на улицу
Улан-удэнцы вываливают отходы с туалета на улицу
Общество, 02.03.2021
Люди по одной улице несколько лет живут без выгребной ямы и уличного туалета
Дмитрий Дюжев зазывает на «Байкальскую рыбалку-2021»
Дмитрий Дюжев зазывает на «Байкальскую рыбалку-2021»
Общество, 02.03.2021
Знаменитый актёр записал видеоприглашение
В Иркутской зоогалерее искупали сухопутных черепах
В Иркутской зоогалерее искупали сухопутных черепах
Общество, 02.03.2021
Водные процедуры необходимы для рептилий
Пьяный улан-удэнец обокрал строящуюся церковь
Пьяный улан-удэнец обокрал строящуюся церковь
Общество, 02.03.2021
Вор спрятал украденное в сугробе
В Северобайкальске сняли режим повышенной готовности
В Северобайкальске сняли режим повышенной готовности
Общество, 02.03.2021
Режим повышенной готовности вводили из-за бешенства
В Бурятии умер 102-летний ветеран
В Бурятии умер 102-летний ветеран
Общество, 02.03.2021
Хурган Бадмаев в 1945 году зачитал акт о капитуляции Японии
Коронавирус выявили ещё у 100 жителей Бурятии
Коронавирус выявили ещё у 100 жителей Бурятии
Общество, 02.03.2021
За сутки заболело коронавирусом больше жителей Бурятии, чем выздоровело
В Бурятии ламы помолятся за долголетие всех россиян
В Бурятии ламы помолятся за долголетие всех россиян
Общество, 02.03.2021
Молебен будет посвящён Белой Таре
Умершим в центре Улан-Удэ оказался преподаватель БГУ
Умершим в центре Улан-Удэ оказался преподаватель БГУ
Общество, 02.03.2021
Александр Эрдынеев был доцентом, кандидатом психологических наук
В Бурятии осуждённые играют в лапту и городки
В Бурятии осуждённые играют в лапту и городки
Общество, 02.03.2021
Осуждённые сыграли в народные игры в честь начала весны
В районе Бурятии не заботились о дамбе
В районе Бурятии не заботились о дамбе
Общество, 02.03.2021
В дело вмешалась прокуратура
Иркутск примет международный книжный фестиваль
Иркутск примет международный книжный фестиваль
Общество, 02.03.2021
Большая часть мероприятий «КнигаМарта» пройдёт онлайн

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^