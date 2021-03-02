Спортсмены бежали два круга по 700 метров классическим стилем
28 февраля в Улан-Удэ состоялись республиканские соревнования по лыжным спринтерским гонкам, посвящённые памяти заслуженного работника физической культуры Бурятии Павла Маркова. В соревнованиях принимали участие представители спортивных школ республики, а также любители и ветераны спорта, сообщает пресс-служба федерации лыжных гонок РБ.
В этом году гонка на лыжной базе ВСГУТУ проходила классическим стилем. Участники преодолевали два круга по 700 метров. Морозная погода не остудила желания спортсменов посоревноваться, и в итоге победителями и призёрами в своих возрастных категориях стали:
Девушки 2005 г.р. и младше
Первое место - Малярова Виктория (Селенгинская СШ)
Второе место - Суздалева Светлана (Новоильинская СШ)
Третье место - Пермякова Лиза (Селенгинская СШ)
Юноши 2005 г.р. и младше
Первое место - Дакич Николай (Гусиноозёрская СШ)
Второе место - Котов Георгий (Селенгинская СШ)
Третье место - Михайлов Игнат (Новоильинская СШ)
Юноши 2003-2004 гг.р.
Первое место - Коробченко Георгий (Гусиноозёрская СШ)
Второе место - Миронов Ефим (Усть-Баргузинская СШ)
Третье место - Шумейко Кирилл (СШ №4 г. Улан-Удэ)
Женщины 2004 г.р. и старше
Первое место - Невьянцева Виктория (Гусиноозёрская СШ)
Второе место - Самарцева-Кузницына Маргарита (Мухоршибирская СШ)
Третье место - Никитина Лиза (Гусиноозёрская СШ)
Мужчины 2002 г.р. и старше
Первое место - Дакич Антон (Гусиноозёрская СШ)
Второе место - Бурлаков Вячеслав (ГРОМ)
Третье место - Елтышев Игорь (СШ №4 г. Улан-Удэ)
В Улан-Удэ провели республиканские соревнования по лыжному спринту
Общество, Фото:
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