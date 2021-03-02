В Улан-Удэ провели республиканские соревнования по лыжному спринту

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Спортсмены бежали два круга по 700 метров классическим стилем



28 февраля в Улан-Удэ состоялись республиканские соревнования по лыжным спринтерским гонкам, посвящённые памяти заслуженного работника физической культуры Бурятии Павла Маркова. В соревнованиях принимали участие представители спортивных школ республики, а также любители и ветераны спорта, сообщает пресс-служба федерации лыжных гонок РБ.



В этом году гонка на лыжной базе ВСГУТУ проходила классическим стилем. Участники преодолевали два круга по 700 метров. Морозная погода не остудила желания спортсменов посоревноваться, и в итоге победителями и призёрами в своих возрастных категориях стали:



Девушки 2005 г.р. и младше

Первое место - Малярова Виктория (Селенгинская СШ)

Второе место - Суздалева Светлана (Новоильинская СШ)

Третье место - Пермякова Лиза (Селенгинская СШ)



Юноши 2005 г.р. и младше

Первое место - Дакич Николай (Гусиноозёрская СШ)

Второе место - Котов Георгий (Селенгинская СШ)

Третье место - Михайлов Игнат (Новоильинская СШ)



Юноши 2003-2004 гг.р.

Первое место - Коробченко Георгий (Гусиноозёрская СШ)

Второе место - Миронов Ефим (Усть-Баргузинская СШ)

Третье место - Шумейко Кирилл (СШ №4 г. Улан-Удэ)



Женщины 2004 г.р. и старше

Первое место - Невьянцева Виктория (Гусиноозёрская СШ)

Второе место - Самарцева-Кузницына Маргарита (Мухоршибирская СШ)

Третье место - Никитина Лиза (Гусиноозёрская СШ)



Мужчины 2002 г.р. и старше

Первое место - Дакич Антон (Гусиноозёрская СШ)

Второе место - Бурлаков Вячеслав (ГРОМ)

Третье место - Елтышев Игорь (СШ №4 г. Улан-Удэ)

