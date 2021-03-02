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Улан-удэнцы вываливают отходы с туалета на улицу

Улан-удэнцы вываливают отходы с туалета на улицу
Общество,  Фото:страница Оксаны Бухольцевой
Люди по одной улице несколько лет живут без выгребной ямы и уличного туалета

Депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева рассказала о ситуации, сложившейся по улице Астраханской в Улан-Удэ. Она назвала расположенные здесь несколько домов «гетто». У жильцов нет выгребной ямы, плюс ко всему, три года назад у них сгорел уличный туалет. Нечистоты они вываливают прямо на улицу.

- В течение трёх лет жители многоквартирных деревянных домов 14, 16 и 18 по улице Астраханская Улан-Удэ живут без выгребной ямы и уличного туалета, который сгорел. Сами жители называют свои дома бараками. Я и не спорю. Но хоть дом, хоть барак, а ЖБО почему-то у жителей есть, как и у всех столичных жителей. И хорошо, что хоть мусорные баки ЭкоАльянса в наличии, которые являются не только ёмкостями для ТБО, а ещё и ярким указателем, куда лить помои из квартир этих домов. За долгую дальневосточно-сибирскую зиму образовывается гора замёрзших нечистот, которая захватывает дорогу и тротуар. Сегодня всё замёрзшее, и почти нет запахов, но даже пройти мимо этого места уже подвиг. А ведь весна на носу, и всё совсем скоро начнёт цвести и пахнуть, - удивляется Оксана Бухольцева.

Она замечает, что, между тем, «люди живут, растят детей-внуков, ходят на работу, покупают дрова и топят печки, платят за свет, воду, мусор и каждый день ходят по нечистотной дороге и куда-то в туалет».


- Но есть же деньги в Улан-Удэ на цветочки, горшочки, флажочки? Да и плитка, и асфальт в центре города почти каждый год меняются, и в кабинетах администрации ремонты от дизайнеров, везде рециркуляторы, дезинфекторы, урны и туалеты... Конечно, за здоровьем специалистов надо следить, тем более Роспотребнадзор бдит, если что - штраф. Боремся за здоровье. А тут в деревянных бараках народу всего ничего. Да, народ простой. И что, для них это комфортная среда? Нет. Мы все ходим по одной земле и под одним небом. И никому не хочется быть нарушителем и выливать помои в неположенное место, только вот положенного нет, - заключает Оксана Бухольцева.

Она обратилась с помощью соцсети к мэрии, прокуратуре и Роспотребнадзору.

На пост отреагировал ещё один депутат Батор Цыбиков. Он сообщил, что администрация района и комитет городского хозяйства выезжали на место. По результатам обследования предварительно озвучена сумма 300 тысяч рублей на выполнение комплексных работ по благоустройству (выгребная яма, туалет).




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