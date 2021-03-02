Водные процедуры необходимы для рептилий
В Иркутской зоогалерее искупали сухопутных черепах. Несмотря на то, что в вольерах рептилий есть поилки/купалки, их всё равно нужно примерно раз в две недели отправлять в тёплую ванну. Сотрудники зоопарка объяснили, зачем это нужно делать.
- Без регулярного купания в тёплой воде даже самая пустынная черепаха долго не протянет. Причём суть не в самом механическом мытье (душ - это только первый этап), а в том, чтобы дать черепахам возможность посидеть в тёплой водичке минут 30-40. Причём воду за это время приходится менять пять-шесть раз. Свежая вода нужна и для поддержания температуры, и потому, что в первые же несколько минут она становится абсолютно антисанитарной, - пояснили в зоогалерее.
Во время этих ванн у черепах начинает активно работать кишечник, и всё накопленное в нём за неделю легко выходит естественным путём. Черепаха пьёт тёплую водичку, прогревается всем телом как изнутри, так и снаружи, начинает активно шевелиться и наступает ожидаемый эффект - качественная очистка кишечника.
- Вода быстренько меняется на чистую и все этапы повторяются... Злоупотреблять такими, казалось бы очень полезными процедурами, тоже нельзя. Если стимулировать кишечник подобным образом слишком часто, то нарушится процесс пищеварения и пострадает внутренняя микрофлора. А тогда придётся решать уже другие проблемы, гораздо более сложные, - объяснили специалисты.
Здесь обратили внимание, что сухопутные черепахи не умеют плавать, и если воды будет слишком много, они могут утонуть. Когда у них на родине появляется возможность регулярно принимать ванны (в сезон дождей), они просто ходят по дну, не заползая глубоко в лужи, где уровень воды выше середины панциря.
- Берегите своих питомцев, и прежде чем заводить дома то или иное животное, узнайте побольше об условиях, которые нужны ему для полноценной жизни, - заключили в зоогалерее.
В Иркутской зоогалерее искупали сухопутных черепах
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