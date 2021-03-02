 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 марта

01 марта

Популярное

Постановки коллективов Иркутской области могут стать фильмами

Постановки коллективов Иркутской области могут стать фильмами
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Наталья Бондарчук обсудила развитие культуры и кинематографа в регионе

1 марта заслуженная артистка России Наталья Бондарчук встретилась с главой Иркутской области Игорем Кобзевым. Напомним, что Наталья Бондарчук стала председателем жюри в номинации «Театр» ежегодного IV Байкальского международного арт-фестиваля «Виват, талант!», который проходил в Иркутске с 25 по 28 февраля. Из-за пандемии фестиваль проходил в смешанном формате, очном и дистанционном.

На встрече обсудили развитие кинематографа в регионе. Губернатор подчеркнул, что в регионе успешно работает Иркутский областной кинофонд. В прошлом году были организованы съёмки нескольких документальных фильмов, получивших награды на международных кинофестивалях.

В свою очередь, Наталья Бондарчук отметила, что постановки детских театральных коллективов Иркутской области могут лечь в основу фильмов.

- Потрясена работой коллективов Иркутской области. Я много езжу по стране, но давно не видела настолько профессиональной работы с детьми. В вашем регионе очень талантливые педагоги, - поделилась впечатлениями Наталья Бондарчук.

Предполагается, что эти ленты будут размещены на специальных онлайн-платформах. Кроме этого, Наталья Бондарчук предложила подключить коллективы региона к международным онлайн-конференциям. На них известные актёры и режиссёры демонстрируют съёмочный процесс и рассказывают о своей работе.

Также артистка отметила, что сейчас в России не хватает детского кино. Поэтому Наталья Бондарчук планирует создать независимый фонд детского кинотеатрального творчества. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область кинематограф фестиваль конкурс театр дети спектакль культура искусство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии «внуки» пишут одиноким пожилым людям
В Бурятии «внуки» пишут одиноким пожилым людям
Общество, 02.03.2021
Социальный проект «Внуки по переписке» реализуют волонтёры в Джидинском районе
Постановки коллективов Иркутской области могут стать фильмами
Постановки коллективов Иркутской области могут стать фильмами
Общество, 02.03.2021
Наталья Бондарчук обсудила развитие культуры и кинематографа в регионе
В Улан-Удэ провели республиканские соревнования по лыжному спринту
В Улан-Удэ провели республиканские соревнования по лыжному спринту
Общество, 02.03.2021
Спортсмены бежали два круга по 700 метров классическим стилем
В Чите забайкальцам вручили почётные награды
В Чите забайкальцам вручили почётные награды
Общество, 02.03.2021
В первый день весны в Забайкалье отметили день рождения края
В Улан-Удэ проведут конкурс на скульптуру для аэропорта
В Улан-Удэ проведут конкурс на скульптуру для аэропорта
Общество, 02.03.2021
Скульптура должна олицетворять образы Бурятии
В Иркутске завершился Байкальский международный арт-фестиваль
В Иркутске завершился Байкальский международный арт-фестиваль
Общество, 02.03.2021
Одним из членов жюри стала заслуженная артистка России Наталья Бондарчук
Шахматисты Бурятии выиграли 2 медали чемпионата ДФО
Шахматисты Бурятии выиграли 2 медали чемпионата ДФО
Общество, 02.03.2021
Призёрами стали Антон Тугарин и Сойжина Комиссарова
В Улан-Удэ откроется выставка современного искусства
В Улан-Удэ откроется выставка современного искусства
Общество, 02.03.2021
Жителям Бурятии представят работы, объединённые темой свободы и независимости духа
Пловчиха из Бурятии завоевала 3 «золота» чемпионата ДФО
Пловчиха из Бурятии завоевала 3 «золота» чемпионата ДФО
Общество, 02.03.2021
Также у неё одна серебряная награда
В Бурятии скорбят по умершему в центре Улан-Удэ преподавателю
В Бурятии скорбят по умершему в центре Улан-Удэ преподавателю
Общество, 02.03.2021
Александр Эрдынеев умер, выходя из учебного корпуса
В Бурятии приюты для животных получили бесплатно пиломатериалы
В Бурятии приюты для животных получили бесплатно пиломатериалы
Общество, 02.03.2021
Приюты для бездомных собак нуждаются в помощи волонтёров
Год Байкала в Иркутской области откроют звёзды хоккея
Год Байкала в Иркутской области откроют звёзды хоккея
Общество, 02.03.2021
Праздничные мероприятия пройдут с 7 по 9 марта
Жителей Бурятии зовут стать лесными пожарными
Жителей Бурятии зовут стать лесными пожарными
Общество, 02.03.2021
Также идёт набор десантников-парашютистов

В Бурятии пройдёт рыбалка «Северная лунка»
В Бурятии пройдёт рыбалка «Северная лунка»
Общество, 02.03.2021
Победителям достанутся практичные призы
Жителей Бурятии возмутил запах краски в здании администрации
Жителей Бурятии возмутил запах краски в здании администрации
Общество, 02.03.2021
Ремонт проводился в подвальном помещении

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^