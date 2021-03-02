Постановки коллективов Иркутской области могут стать фильмами

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Наталья Бондарчук обсудила развитие культуры и кинематографа в регионе



1 марта заслуженная артистка России Наталья Бондарчук встретилась с главой Иркутской области Игорем Кобзевым. Напомним, что Наталья Бондарчук стала председателем жюри в номинации «Театр» ежегодного IV Байкальского международного арт-фестиваля «Виват, талант!», который проходил в Иркутске с 25 по 28 февраля. Из-за пандемии фестиваль проходил в смешанном формате, очном и дистанционном.



На встрече обсудили развитие кинематографа в регионе. Губернатор подчеркнул, что в регионе успешно работает Иркутский областной кинофонд. В прошлом году были организованы съёмки нескольких документальных фильмов, получивших награды на международных кинофестивалях.



В свою очередь, Наталья Бондарчук отметила, что постановки детских театральных коллективов Иркутской области могут лечь в основу фильмов.



- Потрясена работой коллективов Иркутской области. Я много езжу по стране, но давно не видела настолько профессиональной работы с детьми. В вашем регионе очень талантливые педагоги, - поделилась впечатлениями Наталья Бондарчук.



Предполагается, что эти ленты будут размещены на специальных онлайн-платформах. Кроме этого, Наталья Бондарчук предложила подключить коллективы региона к международным онлайн-конференциям. На них известные актёры и режиссёры демонстрируют съёмочный процесс и рассказывают о своей работе.



Также артистка отметила, что сейчас в России не хватает детского кино. Поэтому Наталья Бондарчук планирует создать независимый фонд детского кинотеатрального творчества. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

