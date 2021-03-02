В первый день весны в Забайкалье отметили день рождения края
1 марта Забайкальский край отметил своё 13-летие. В честь празднования дня рождения региона в краевой филармонии собрались представители разных сфер деятельности - образования, культуры, медицины, государственной власти, религиозных и общественных организаций, национальных диаспор, проживающих на территории региона.
В этот день пятерым забайкальцам вручили почётные награды. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён директор спортивной школы №5 города Читы и председатель федерации конькобежного спорта края Владимир Разуваев, почётной грамотой президента России – заведующий отделением, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации городской клинической больницы №1 Игорь Григорьев. Благодарность президента РФ объявлена артистке Забайкальского краевого драматического театра Светлане Алфёровой, а также директору Забайкальского детско-юношеского центра Владимиру Черепанову. Звание «Почётный гражданин Забайкальского края» присвоено члену Забайкальской краевой общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, уполномоченному по правам человека в Забайкальском крае Николаю Каргину.
На торжественный концерт был также приглашён со своей семьёй Кирилл Апушников, родившийся 1 марта 2008 года в 00:05. Мальчику вместе с Забайкальским краем сегодня исполнилось 13 лет, шесть лет из которых он занимается в футбольном клубе «Чита» и мечтает посвятить свою жизнь футболу. Губернатор Александр Осипов поздравил Кирилла с днём рождения и подарил ему спортивный браслет. Также ему вручили сертификат на три персоны на посещение всех концертов фестиваля «Цветущий багульник». Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Чите забайкальцам вручили почётные награды
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