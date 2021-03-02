Режим повышенной готовности вводили из-за бешенства
1 марта в Северобайкальске отменён режим повышенной готовности по бешенству животных. Силы и средства городской системы переведены в режим функционирования повседневной деятельности, сообщает группа «Северобайкальск-инфо. 24/7».
- Северобайкальская городская территориальная подсистема Российской системы чрезвычайных ситуаций продолжит мониторинг складывающейся ситуации по жизнеобеспечению населения. При обострении обстановки должна немедленно информировать единую дежурно-диспетчерскую службу города, - уточнили в «Северобайкальск-инфо.24/7».
В Северобайкальске сняли режим повышенной готовности
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Водные процедуры необходимы для рептилий
Вор спрятал украденное в сугробе
Режим повышенной готовности вводили из-за бешенства
Хурган Бадмаев в 1945 году зачитал акт о капитуляции Японии
За сутки заболело коронавирусом больше жителей Бурятии, чем выздоровело
Молебен будет посвящён Белой Таре
Александр Эрдынеев был доцентом, кандидатом психологических наук
Осуждённые сыграли в народные игры в честь начала весны
Возбуждено уголовное дело
Мужчину арестовали
В дело вмешалась прокуратура
Уголовное дело передано в суд
Большая часть мероприятий «КнигаМарта» пройдёт онлайн
В Улан-Удэ днём -8,-10
Общество, 01.03.2021
Приём заявок стартовал 1 марта