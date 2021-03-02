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В Северобайкальске сняли режим повышенной готовности

В Северобайкальске сняли режим повышенной готовности
Общество,  Фото:pixabay.com
Режим повышенной готовности вводили из-за бешенства

1 марта в Северобайкальске отменён режим повышенной готовности по бешенству животных. Силы и средства городской системы переведены в режим функционирования повседневной деятельности, сообщает группа «Северобайкальск-инфо. 24/7».

- Северобайкальская городская территориальная подсистема Российской системы чрезвычайных ситуаций продолжит мониторинг складывающейся ситуации по жизнеобеспечению населения. При обострении обстановки должна немедленно информировать единую дежурно-диспетчерскую службу города, - уточнили в «Северобайкальск-инфо.24/7».
бешенство режим повышенной готовности
 
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