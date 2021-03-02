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Старшеклассники Улан-Удэ сыграли в интеллектуальные игры

Старшеклассники Улан-Удэ сыграли в интеллектуальные игры
Общество,  Фото:пресс-служба ГДДЮТ Улан-Удэ
Победителем первенства стала команда «Гелиос»

С 27 по 28 февраля в столице Бурятии состоялось первенство города Улан-Удэ по интеллектуальным играм среди старшеклассников. В городском дворце детского (юношеского) творчества собрались 22 команды школ №1, №5, №17, №19, №20, №25, №26, №32, №42, №46, №49, №52, №63, №64; гимназий №14, №29, №33; лицея №27 и РБНЛИ №1. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

В течение двух дней игроки проявляли свой интеллектуально-творческий потенциал, логическое мышление, общую эрудицию, быстроту реакции, умения работать в команде и быстро принимать решения. По результатам игр места распределились следующим образом:

«Интеллектуальное многоборье»

Личный зачёт
1 место – Афанасьев Николай («Гелиос», СОШ №49);
2 место – Гребенщиков Николай («Дальний Восток», гимназия №33);
3 место – Цыбикжапов Амарсана («Забайкальские муравьи», гимназия №33).

Командный зачёт
1 место – «Гелиос» (СОШ №49);
2 место – «Байкал ЧАТ» (СОШ №42);
3 место – «Эридан» (СОШ №25).

«Эрудит – Квартет»

1 место – «Гелиос» (СОШ №49);
2 место – «Эхо» (СОШ №17);
3 место – «Забайкальские муравьи» (гимназия №33).

«Своя игра»

Личный зачёт
1 место – Афанасьев Николай («Гелиос», СОШ №49);
2 место – Цыбикжапов Амарсана («Забайкальские муравьи», гимназия №33);
3 место - Бокарев Артём («Забайкальские муравьи», гимназия №33).

«Брейн-ринг»

1 место – «Гелиос» (СОШ №49);
2 место – «Байкал ЧАТ» (СОШ №42);
3 место – «Кэйворит» (СОШ №46).

«Что? Где? Когда?»

Командный зачёт
1 место – «Гелиос» (СОШ №49);
2 место – «Забайкальские муравьи» (гимназия №33);
3 место – «Кэйворит» (СОШ №46).
Улан-Удэ школа первенство интеллектуальные игры
 
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