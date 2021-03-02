За сутки заболело коронавирусом больше жителей Бурятии, чем выздоровело
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 2 марта общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 33 939. Из них 54% (17 965) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки коронавирус выявили в Бурятии у 100 человек. Из них 78 были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.
Ситуация с заболеваемостью не меняется. Для сравнения, накануне было выявлено 104 новых заражённых, позавчера 102, до этого +105, +103, +101, +100 и т.д.
Выздоровели за последние сутки 93 человека. За всё время вылечились от ковида 31 587 пациентов, или 93%.
Накануне скончались двое больных коронавирусом. С начала пандемии в Бурятии умерли 717 человек.
Сегодня в стационарах республики лечатся 760 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 460. В отделениях реанимации находится 83 пациента (из них старше 65 лет – 54), на ИВЛ 45 пациентов (из них старше 65-ти – 21).
Занятость коечного фонда составляет 71 %.
Амбулаторное лечение проходят 875 пациентов с COVID-19. Наблюдается 112 человек.
Круг контактных лиц в последние дни растёт всё больше, на сегодня он составляет уже 3177 человек.
За всё время в Бурятии провели исследования на ковид у более чем 848 тысяч человек.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии комплекс ограничительных мероприятий из-за коронавируса продлили по 31 марта включительно.
Коронавирус выявили ещё у 100 жителей Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Хурган Бадмаев в 1945 году зачитал акт о капитуляции Японии
За сутки заболело коронавирусом больше жителей Бурятии, чем выздоровело
Молебен будет посвящён Белой Таре
Александр Эрдынеев был доцентом, кандидатом психологических наук
Осуждённые сыграли в народные игры в честь начала весны
Возбуждено уголовное дело
Мужчину арестовали
В дело вмешалась прокуратура
Уголовное дело передано в суд
Большая часть мероприятий «КнигаМарта» пройдёт онлайн
В Улан-Удэ днём -8,-10
Приём заявок стартовал 1 марта
В настоящее время проект на стадии разработки
Объявлены результаты межрегионального конкурса «Шоу Роботов»
Им стала команда Усольского района