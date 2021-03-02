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Коронавирус выявили ещё у 100 жителей Бурятии

Коронавирус выявили ещё у 100 жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки заболело коронавирусом больше жителей Бурятии, чем выздоровело

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 2 марта общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 33 939. Из них 54% (17 965) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки коронавирус выявили в Бурятии у 100 человек. Из них 78 были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.

Ситуация с заболеваемостью не меняется. Для сравнения, накануне было выявлено 104 новых заражённых, позавчера 102, до этого +105, +103, +101, +100 и т.д.

Выздоровели за последние сутки 93 человека. За всё время вылечились от ковида 31 587 пациентов, или 93%.

Накануне скончались двое больных коронавирусом. С начала пандемии в Бурятии умерли 717 человек.

Сегодня в стационарах республики лечатся 760 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 460. В отделениях реанимации находится 83 пациента (из них старше 65 лет – 54), на ИВЛ 45 пациентов (из них старше 65-ти – 21).

Занятость коечного фонда составляет 71 %.

Амбулаторное лечение проходят 875 пациентов с COVID-19. Наблюдается 112 человек.

Круг контактных лиц в последние дни растёт всё больше, на сегодня он составляет уже 3177 человек.

За всё время в Бурятии провели исследования на ковид у более чем 848 тысяч человек.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии комплекс ограничительных мероприятий из-за коронавируса продлили по 31 марта включительно.
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