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В Бурятии ламы помолятся за долголетие всех россиян

В Бурятии ламы помолятся за долголетие всех россиян
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Молебен будет посвящён Белой Таре

2 марта в Ацайском дацане в местности Талын Харгана Селенгинского района состоится ежегодный молебен, посвящённый богине Белой Таре, устраняющей болезни, дарующей долголетие.

Молебен проведут ширээтэ ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством Дид Хамбо Ламы Дагбы Очирова. Начало молебна в 10:00. Ламы помолятся за здравие и долголетие жителей России.

- Богиня Белая Тара избавляет от болезней, которые приводят к быстрой смерти или преждевременной смерти, - поясняют в Сангхе.

После молебна состоятся традиционные конные скачки лошадей бурятской породы. Это открытие конных скачек в этом 2021 году. Соревнования посвящены празднику Сагаалха-2021 и I Пандито Хамбо Ламе Дамбе Даржа Заяеву.

К участию в соревнованиях допускаются наездники на лошадях бурятской породы, принадлежащие коллективным и фермерским хозяйствам, организациям и частным владельцам.

В скачках примут участие лошади четырёх возрастных групп:
- шудлэн – 5 км;
- хизаалан – 10 км;
- соёлон – 12 км;
- ехэ насан – 15 км.

Участники, занявшие первое, второе и третье места, награждаются грамотами и ценными призами.
буддизм молебен
 
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