Молебен будет посвящён Белой Таре
2 марта в Ацайском дацане в местности Талын Харгана Селенгинского района состоится ежегодный молебен, посвящённый богине Белой Таре, устраняющей болезни, дарующей долголетие.
Молебен проведут ширээтэ ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством Дид Хамбо Ламы Дагбы Очирова. Начало молебна в 10:00. Ламы помолятся за здравие и долголетие жителей России.
- Богиня Белая Тара избавляет от болезней, которые приводят к быстрой смерти или преждевременной смерти, - поясняют в Сангхе.
После молебна состоятся традиционные конные скачки лошадей бурятской породы. Это открытие конных скачек в этом 2021 году. Соревнования посвящены празднику Сагаалха-2021 и I Пандито Хамбо Ламе Дамбе Даржа Заяеву.
К участию в соревнованиях допускаются наездники на лошадях бурятской породы, принадлежащие коллективным и фермерским хозяйствам, организациям и частным владельцам.
В скачках примут участие лошади четырёх возрастных групп:
- шудлэн – 5 км;
- хизаалан – 10 км;
- соёлон – 12 км;
- ехэ насан – 15 км.
Участники, занявшие первое, второе и третье места, награждаются грамотами и ценными призами.
В Бурятии ламы помолятся за долголетие всех россиян
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