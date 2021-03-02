В Бурятии ламы помолятся за долголетие всех россиян

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Молебен будет посвящён Белой Таре



2 марта в Ацайском дацане в местности Талын Харгана Селенгинского района состоится ежегодный молебен, посвящённый богине Белой Таре, устраняющей болезни, дарующей долголетие.



Молебен проведут ширээтэ ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством Дид Хамбо Ламы Дагбы Очирова. Начало молебна в 10:00. Ламы помолятся за здравие и долголетие жителей России.



- Богиня Белая Тара избавляет от болезней, которые приводят к быстрой смерти или преждевременной смерти, - поясняют в Сангхе.



После молебна состоятся традиционные конные скачки лошадей бурятской породы. Это открытие конных скачек в этом 2021 году. Соревнования посвящены празднику Сагаалха-2021 и I Пандито Хамбо Ламе Дамбе Даржа Заяеву.



К участию в соревнованиях допускаются наездники на лошадях бурятской породы, принадлежащие коллективным и фермерским хозяйствам, организациям и частным владельцам.



В скачках примут участие лошади четырёх возрастных групп:

- шудлэн – 5 км;

- хизаалан – 10 км;

- соёлон – 12 км;

- ехэ насан – 15 км.



Участники, занявшие первое, второе и третье места, награждаются грамотами и ценными призами.

