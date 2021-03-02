В Улан-Удэ у жителя Иркутской области нашли гашишное масло

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждено уголовное дело



В Улан-Удэ полицейские при помощи служебно-розыскной собаки на привокзальной площади задержали ранее неоднократно судимый 18-летний житель города Усолье-Сибирское Иркутской области.



Во время личного досмотра, согласно заключению эксперта, у молодого человека обнаружено и изъято 86 граммов гашишного масла. Как пояснил задержанный, наркотик он изготовил для собственного употребления без цели сбыта.



В возбуждено уголовное дело, Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

