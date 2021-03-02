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В Улан-Удэ у жителя Иркутской области нашли гашишное масло

В Улан-Удэ у жителя Иркутской области нашли гашишное масло
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждено уголовное дело

В Улан-Удэ полицейские при помощи служебно-розыскной собаки на привокзальной площади задержали ранее неоднократно судимый 18-летний житель города Усолье-Сибирское Иркутской области.

Во время личного досмотра, согласно заключению эксперта, у молодого человека обнаружено и изъято 86 граммов гашишного масла. Как пояснил задержанный, наркотик он изготовил для собственного употребления без цели сбыта.

В возбуждено уголовное дело, Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
полиция
 
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