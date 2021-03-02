В Иркутской области задержали находившегося в федеральном розыске мужчину

Мужчину арестовали



В Иркутской области транспортными полицейскими задержан 44-летний мужчина, находившийся в федеральном розыске с августа 2020 года за совершение кражи. Преступнику грозит до двух лет лишения свободы.



Задержанного мужчину арестовали. Он помещён в следственный изолятор города Нижнеудинска до передачи в орган, объявивший его в розыск, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

