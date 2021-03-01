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В школах Бурятии провели более 200 уроков безопасности

В школах Бурятии провели более 200 уроков безопасности
Общество,  Фото:агентство ГО и ЧС
Уроки проводят пожарные

Сегодня, 1 марта, в школах Бурятии состоялся всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности. Уроки безопасности проходят в рамках празднования Всемирного дня гражданской обороны.

- Работники подразделений Государственной противопожарной службы Бурятии провели 235 уроков безопасности, обучив 6152 человека основным правилам безопасности в быту и на улице, а также правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, - сообщили в агентстве ГО и ЧС. 
школы уроки безопасности
 
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