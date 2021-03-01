В школах Бурятии провели более 200 уроков безопасности

Общество, Фото: агентство ГО и ЧС

Уроки проводят пожарные



Сегодня, 1 марта, в школах Бурятии состоялся всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности. Уроки безопасности проходят в рамках празднования Всемирного дня гражданской обороны.



- Работники подразделений Государственной противопожарной службы Бурятии провели 235 уроков безопасности, обучив 6152 человека основным правилам безопасности в быту и на улице, а также правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, - сообщили в агентстве ГО и ЧС.

