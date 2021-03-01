Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО

Соревнования прошли в Сахалинской области



28 февраля в Южно-Сахалинске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо. В соревнованиях принимали участие юниоры и юниорки до 23 лет (1999-2003 годов рождения) из 10 регионов.



На первенстве успешно выступила команда Бурятии. Победителями и призёрами стали:



Юниоры



Весовая категория 60 кг

Второе место - Отто Даниил



Весовая категория 66 кг

Первое место - Мамедов Яшар



Весовая категория 81 кг

Третье место - Игнатченко Сергей



Юниорки



Весовая категория 48 кг

Первое место - Солдатова Валерия



Весовая категория 52 кг

Второе место - Ковалёва Александра

Третье место - Пляскина Александра

