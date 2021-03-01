Соревнования прошли в Сахалинской области
28 февраля в Южно-Сахалинске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо. В соревнованиях принимали участие юниоры и юниорки до 23 лет (1999-2003 годов рождения) из 10 регионов.
На первенстве успешно выступила команда Бурятии. Победителями и призёрами стали:
Юниоры
Весовая категория 60 кг
Второе место - Отто Даниил
Весовая категория 66 кг
Первое место - Мамедов Яшар
Весовая категория 81 кг
Третье место - Игнатченко Сергей
Юниорки
Весовая категория 48 кг
Первое место - Солдатова Валерия
Весовая категория 52 кг
Второе место - Ковалёва Александра
Третье место - Пляскина Александра
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Общество, Фото:
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