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Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО

Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба ГДДЮТ Улан-Удэ
Соревнования прошли в Сахалинской области

28 февраля в Южно-Сахалинске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо. В соревнованиях принимали участие юниоры и юниорки до 23 лет (1999-2003 годов рождения) из 10 регионов.

На первенстве успешно выступила команда Бурятии. Победителями и призёрами стали:

Юниоры

Весовая категория 60 кг
Второе место - Отто Даниил

Весовая категория 66 кг
Первое место - Мамедов Яшар

Весовая категория 81 кг
Третье место - Игнатченко Сергей

Юниорки

Весовая категория 48 кг
Первое место - Солдатова Валерия

Весовая категория 52 кг
Второе место - Ковалёва Александра
Третье место - Пляскина Александра 
дзюдо первенство ДФО спорт Бурятия
 
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