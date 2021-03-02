В Бурятии местами до нуля градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ днём -8,-10



По данным Бурятского гидрометцентра, 2 марта по республике ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер ночью восточный, днём с переходом на западный 3-8, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью -24,-29, местами -34,-39, по юго-западу и югу -18,-23, днём -8,-13, местами до 0, по северной половине -15,-20.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днём западный 5-10 м/с. Температура ночью -24,-26, днём -8,-10.