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МВД Бурятии отсудило у военного фельдшера около 900 тысяч

МВД Бурятии отсудило у военного фельдшера около 900 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина незаконно получал пенсию и надбавки

Кяхтинский гарнизонный военный суд вынес приговор военному фельдшеру, признав его виновным в мошенничестве при получении выплат. Об этом «Байкал-Dailу» сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону.

В сентябре 2007 года мужчина по выслуге лет уволился из милиции и подал заявление на получение пенсии и надбавок. В августе 2015 капитан в отставке поступил на военную службу на должность фельдшера мотострелковой роты, но пенсию продолжал получать.

- При этом последний был уведомлен о необходимости извещать пенсионный орган об обстоятельствах, влекущих за собой прекращение (приостановление) осуществления данной выплаты и иных выплат в виде надбавок, в том числе при поступлении его на военную службу, - пришёл к выводу в суд.

О том, что мужчина служит в Вооружённых силах, МВД Бурятии и пенсионным органам стало известно в октябре 2020 года. Лишь тогда в следующем месяце мужчина попросил отменить выплаты.

За пять лет на счёт мужчины было переведено более 936 тысяч рублей. В том числе: пенсия – 864 тысяч рублей, набавка за иждивенцев – более 67 тысяч и единовременная выплату в размере пяти тысяч рублей.

- В течение всего срока службы он остро нуждался в деньгах, поскольку у него на руках находится больная онкологией жена и дочь, которая обучается на очной форме, - рассказал свидетель на судебном заседании.

Суд принял во внимание эти смягчающие обстоятельства, а также то, что ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался и имеет ряд поощрений от командования части. Кроме этого, подсудимый перевёл на счёт пенсионной организации 40 тысяч рублей.

Исходя из этого, суд назначил ему наказание за мошенничество в виде штрафа в двести тысяч рублей, по гражданскому иску от МВД Бурятии осужденного обязали выплатить около 900 тысяч рублей. Также на земельный участок, который оценивается в 200 тысяч рублей, наложен арест.
суд пенсионеры МВД Бурятии
 
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