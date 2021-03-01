Ролик о Бурятии может стать лучшим в России









Проголосовать за видео Бурятии можно на сайте выставки - https://mitt.ru/ (вкладка «Программа», далее «Конкурс видеороликов регионов России»).



Победители получат призы от дирекции выставки на церемонии награждения участников, которая состоится 17 марта.



Справка:



MITT — самая крупная в России и ближнем зарубежье международная туристическая выставка, которая проходит в Москве уже более 26 лет.



Выставка MITT признана мировым сообществом как эффективное b2b мероприятие для решения бизнес-задач в сфере туризма. Ежегодно на MITT съезжается самая масштабная аудитория представителей турбизнеса из российских регионов и всего мира.



Ролик из Бурятии участвует в конкурсе международной туристической выставки MITT.- Ежегодно на выставке MITT проводится конкурс «Лучший видеоролик региона России». Регионы-участники выставки представляют авторские видео на голосование. С 20 февраля по 15 марта 2021 года посетители сайта выставки могут голосовать и выбирать лучших из лучших. Наслаждайтесь красотой нашей страны в удивительных роликах регионов и голосуйте, - сообщают организаторы.В ролике, представленном Бурятией, показаны природные красоты, Байкал, различные крупные мероприятия, также здесь демонстрируются национальные виды спорта.