Александр Бодров взял «золото» в весовой категории до 64 кг
Спортсмен из Бурятии Александр Бодров стал шестикратным чемпионом России по тхэквондо ИТФ. Чемпионат и первенство России проходили в городе Казань с 24 февраля по 1 марта.
К золотой медали в личном первенстве Александр добавил «бронзу» в дисциплине туль. Тренирует спортсмена Э. Жамбалов, сообщает центр спортивной подготовки РБ.
Серебряным призёром чемпионата стала Ангелина Пищалкина (тренер Б. Будадариев). Всего сборная Бурятии на чемпионате и первенстве завоевала шесть медалей. К наградам «взрослых»» спортсменов добавили свои медали юниоры. «Золото» первенства завоевала Дарья Шелопугина. Михей Иринчеев и Артур Баинов – бронзовые призёры.
Результаты сборной РБ:
Чемпионат России
1 место - Бодров Александр, мужчины, до 64 кг;
2 место - Пищалкина Ангелина, женщины, до 52 кг;
3 место – Бодров Александр, личный туль.
Первенство России
1 место - Шелопугина Дарья, 14-15 лет, до 40 кг;
3 место - Баинов Артур, 16-17 лет, до 63 кг;
3 место - Иринчеев Михей, 16-17 лет, до 63 кг.
Тхэквондист из Бурятии стал шестикратным чемпионом России
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Александр Бодров взял «золото» в весовой категории до 64 кг
Андрей Синицын начинал играть в Чите, затем отправился в Краснодар
Туристов попросили быть осторожными
Хозяев бурёнок наградили съедобными призами
Природа раньше обычного начала весеннюю подготовку
На площади «заулыбалась» голова Ленина, а глава Бурятии «исполнил» зажигательную песню
Мужчина незаконно получал пенсию и надбавки
Видео о Бурятии участвует в конкурсе международной выставки
Однако местами ночные температуры опустятся до -39
На втором месте оказалась команда МЧС
История праздника берёт начало в 1931 году
Неадекватного мужчину с проезжей части увёл полицейский
В среду пройдёт проверка системы оповещения
Дальнобойщик остановился на обочине и увяз в снегу
В театре имени Бестужева стартует проект «Talk»