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Тхэквондист из Бурятии стал шестикратным чемпионом России

Тхэквондист из Бурятии стал шестикратным чемпионом России
Общество,  Фото:пресс-служба ЦСП РБ
Александр Бодров взял «золото» в весовой категории до 64 кг

Спортсмен из Бурятии Александр Бодров стал шестикратным чемпионом России по тхэквондо ИТФ. Чемпионат и первенство России проходили в городе Казань с 24 февраля по 1 марта.

К золотой медали в личном первенстве Александр добавил «бронзу» в дисциплине туль. Тренирует спортсмена Э. Жамбалов, сообщает центр спортивной подготовки РБ.

Серебряным призёром чемпионата стала Ангелина Пищалкина (тренер Б. Будадариев). Всего сборная Бурятии на чемпионате и первенстве завоевала шесть медалей. К наградам «взрослых»» спортсменов добавили свои медали юниоры. «Золото» первенства завоевала Дарья Шелопугина. Михей Иринчеев и Артур Баинов – бронзовые призёры.

Результаты сборной РБ:

Чемпионат России
1 место - Бодров Александр, мужчины, до 64 кг;
2 место - Пищалкина Ангелина, женщины, до 52 кг;
3 место – Бодров Александр, личный туль.

Первенство России
1 место - Шелопугина Дарья, 14-15 лет, до 40 кг;
3 место - Баинов Артур, 16-17 лет, до 63 кг;
3 место - Иринчеев Михей, 16-17 лет, до 63 кг.
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