Тхэквондист из Бурятии стал шестикратным чемпионом России

Общество, Фото: пресс-служба ЦСП РБ

Александр Бодров взял «золото» в весовой категории до 64 кг



Спортсмен из Бурятии Александр Бодров стал шестикратным чемпионом России по тхэквондо ИТФ. Чемпионат и первенство России проходили в городе Казань с 24 февраля по 1 марта.



К золотой медали в личном первенстве Александр добавил «бронзу» в дисциплине туль. Тренирует спортсмена Э. Жамбалов, сообщает центр спортивной подготовки РБ.



Серебряным призёром чемпионата стала Ангелина Пищалкина (тренер Б. Будадариев). Всего сборная Бурятии на чемпионате и первенстве завоевала шесть медалей. К наградам «взрослых»» спортсменов добавили свои медали юниоры. «Золото» первенства завоевала Дарья Шелопугина. Михей Иринчеев и Артур Баинов – бронзовые призёры.



Результаты сборной РБ:



Чемпионат России

1 место - Бодров Александр, мужчины, до 64 кг;

2 место - Пищалкина Ангелина, женщины, до 52 кг;

3 место – Бодров Александр, личный туль.



Первенство России

1 место - Шелопугина Дарья, 14-15 лет, до 40 кг;

3 место - Баинов Артур, 16-17 лет, до 63 кг;

3 место - Иринчеев Михей, 16-17 лет, до 63 кг.

