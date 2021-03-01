Батор Сагалуев стал первым в весовой категории до 52 кг
27 февраля в Чите завершились всероссийские соревнования класса «А» на призы мастера спорта международного класса, экс-чемпиона мира среди профессионалов Александра Бахтина. Всего в турнире приняли участие представители 23 регионов России.
Финальные поединки прошли в последний день соревнований, в спортивном комплексе «Мегаполис Спорт». В финал вышли 4 боксёра из Бурятии.
В весовой категории до 52 кг встретились два бурятских спортсмена Батор Сагалуев и Баир Батлаев. По итогам «золото» выиграл Батор Сагалуев. В весовой категории до 56 кг Альберт Гатауллин стал серебряным призёром, уступив Никите Буренкову из Кемеровской области. В весовой категории до 75 кг Алексей Мардаленов стал вторым, отдав первенство Феликсу Халилову из Ханты-Мансийского округа.
Перед боями состоялась пресс-конференция с участием Александра Бахтина, а также членов совета чемпионов федерации бокса России: двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко, олимпийского чемпиона Рахима Чакхиева, призёра и финалиста Олимпиады Михаила Алояна. По словам председателя федерации бокса Забайкальского края Дмитрия Ефименкова, в регионе не только планируют и дальше активно развивать турнир на призы Александра Бахтина, но и ведут переговоры об организации в Чите ещё одного турнира – международного. Об этом сообщает пресс-служба федерации бокса РФ.
Боксёр из Бурятии выиграл турнир на призы Бахтина
Общество, Фото:
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