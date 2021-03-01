Борцы из Бурятии победили на «Ковре БАМа»

Общество, Фото: пресс-служба РСШОР РБ

В Амурской области завершился всероссийский турнир по вольной борьбе



С 26 по 28 февраля в городе Тында Амурской области прошёл традиционный 38-й всероссийский турнир по вольной борьбе «Ковёр БАМа». В соревнованиях приняли участие 121 спортсмен из более 20 регионов России. Спортсмены соревновались в 10 весовых категориях.



По информации администрации Тынды, по результатам двухдневной борьбы из 10 весовых категорий чемпионами стали два борца из Бурятии, один из Сахалинской области и семеро из Якутии.



В весовой категории 74 кг завоевал золотую медаль Чингис Мункуев. Кроме этого, Чингис выполнил норматив мастера спорта России, сообщает республиканская спортивная школа олимпийского резерва Бурятии.

