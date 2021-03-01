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Борцы из Бурятии победили на «Ковре БАМа»

Борцы из Бурятии победили на «Ковре БАМа»
Общество,  Фото:пресс-служба РСШОР РБ
В Амурской области завершился всероссийский турнир по вольной борьбе

С 26 по 28 февраля в городе Тында Амурской области прошёл традиционный 38-й всероссийский турнир по вольной борьбе «Ковёр БАМа». В соревнованиях приняли участие 121 спортсмен из более 20 регионов России. Спортсмены соревновались в 10 весовых категориях.

По информации администрации Тынды, по результатам двухдневной борьбы из 10 весовых категорий чемпионами стали два борца из Бурятии, один из Сахалинской области и семеро из Якутии.

В весовой категории 74 кг завоевал золотую медаль Чингис Мункуев. Кроме этого, Чингис выполнил норматив мастера спорта России, сообщает республиканская спортивная школа олимпийского резерва Бурятии.
вольная борьба Бурятия всероссийский турнир спорт
 
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