В Амурской области завершился всероссийский турнир по вольной борьбе
С 26 по 28 февраля в городе Тында Амурской области прошёл традиционный 38-й всероссийский турнир по вольной борьбе «Ковёр БАМа». В соревнованиях приняли участие 121 спортсмен из более 20 регионов России. Спортсмены соревновались в 10 весовых категориях.
По информации администрации Тынды, по результатам двухдневной борьбы из 10 весовых категорий чемпионами стали два борца из Бурятии, один из Сахалинской области и семеро из Якутии.
В весовой категории 74 кг завоевал золотую медаль Чингис Мункуев. Кроме этого, Чингис выполнил норматив мастера спорта России, сообщает республиканская спортивная школа олимпийского резерва Бурятии.
Борцы из Бурятии победили на «Ковре БАМа»
Общество, Фото:
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