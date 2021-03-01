Росгвардейцы Бурятии оказались быстрее всех на лыжне

Общество, Фото: предоставлено Росгвардией по РБ

На втором месте оказалась команда МЧС



Завершился чемпионат «Динамо» Бурятии по лыжным гонкам. По итогам соревнований победила команда сил специального назначения управления Росгвардии по Бурятии.



В чемпионате Бурятского республиканского отделения общества «Динамо» по лыжным гонкам приняли участие около 100 спортсменов из 19 коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка Бурятии.



По результатам лыжной гонки на четыре километра победителем стала команда сил специального назначения Росгвардии Бурятии. Второе и третье места заняли команды региональных МЧС и МВД соответственно.

