Поединки пройдут среди юниоров и юниоров 17-18 лет
С 5 по 7 марта в Улан-Удэ пройдёт первенство Бурятии по боксу среди юниоров и юниорок 2003-2004 годов рождения. Соревнования посвящены памяти мастера спорта СССР, экс-чемпиона спартакиады народов РСФСР Бадмы Батуева. Турнир состоится в зале бокса СШОР №7.
К участию допускаются юниоры и юниорки 17-18 лет с подготовкой не ниже 2 разряда в 10 весовых категориях. Соревнования проводятся для формирования сборной команды республики для участия в первенстве Дальневосточного федерального округа.
5 марта в 14:00 стартуют предварительные поединки. 6 марта в 14:00 начнутся полуфиналы. И завершится первенство 7 марта в 11:00 финальными боями, сообщает федерация бокса РБ.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии проведут первенство по боксу
Общество, Фото:
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