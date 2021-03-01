В Бурятии проведут первенство по боксу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Поединки пройдут среди юниоров и юниоров 17-18 лет



С 5 по 7 марта в Улан-Удэ пройдёт первенство Бурятии по боксу среди юниоров и юниорок 2003-2004 годов рождения. Соревнования посвящены памяти мастера спорта СССР, экс-чемпиона спартакиады народов РСФСР Бадмы Батуева. Турнир состоится в зале бокса СШОР №7.



К участию допускаются юниоры и юниорки 17-18 лет с подготовкой не ниже 2 разряда в 10 весовых категориях. Соревнования проводятся для формирования сборной команды республики для участия в первенстве Дальневосточного федерального округа.



5 марта в 14:00 стартуют предварительные поединки. 6 марта в 14:00 начнутся полуфиналы. И завершится первенство 7 марта в 11:00 финальными боями, сообщает федерация бокса РБ.



Возрастное ограничение 6+

