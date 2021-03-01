 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 марта

28 февраля

Популярное

В Бурятии проведут первенство по боксу

В Бурятии проведут первенство по боксу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Поединки пройдут среди юниоров и юниоров 17-18 лет

С 5 по 7 марта в Улан-Удэ пройдёт первенство Бурятии по боксу среди юниоров и юниорок 2003-2004 годов рождения. Соревнования посвящены памяти мастера спорта СССР, экс-чемпиона спартакиады народов РСФСР Бадмы Батуева. Турнир состоится в зале бокса СШОР №7.

К участию допускаются юниоры и юниорки 17-18 лет с подготовкой не ниже 2 разряда в 10 весовых категориях. Соревнования проводятся для формирования сборной команды республики для участия в первенстве Дальневосточного федерального округа.

5 марта в 14:00 стартуют предварительные поединки. 6 марта в 14:00 начнутся полуфиналы. И завершится первенство 7 марта в 11:00 финальными боями, сообщает федерация бокса РБ.

Возрастное ограничение 6+
бокс первенство Бурятии Бурятия спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии соревновались юные робототехники
В Бурятии соревновались юные робототехники
Общество, 01.03.2021
Объявлены результаты межрегионального конкурса «Шоу Роботов»
В Улан-Удэ завершился конкурс молодых педагогов
В Улан-Удэ завершился конкурс молодых педагогов
Общество, 01.03.2021
Гран-при выиграла воспитательница детского сада «Росинка»
В Бурятии проведут первенство по боксу
В Бурятии проведут первенство по боксу
Общество, 01.03.2021
Поединки пройдут среди юниоров и юниоров 17-18 лет
В Бурятии прошло первенство по лыжным гонкам среди школьников
В Бурятии прошло первенство по лыжным гонкам среди школьников
Общество, 01.03.2021
Победила команда Новоильинского агролицея
В Бурятии освятили храм в честь иконы Божией Матери
В Бурятии освятили храм в честь иконы Божией Матери
Общество, 01.03.2021
Митрополитом Иосифом были вручены епархиальные награды
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Общество, 01.03.2021
Соревнования прошли в Сахалинской области
Борцы из Бурятии победили на «Ковре БАМа»
Борцы из Бурятии победили на «Ковре БАМа»
Общество, 01.03.2021
В Амурской области завершился всероссийский турнир по вольной борьбе
В Улан-Удэ водители ковидных такси устроили акцию протеста
В Улан-Удэ водители ковидных такси устроили акцию протеста
Общество, 01.03.2021
У водителей и директора фирмы, оказывавшей услуги, диаметрально противоположные точки зрения на ситуацию
В Бурятии ракетчики готовятся к конкурсу «Специальный маршрут»
В Бурятии ракетчики готовятся к конкурсу «Специальный маршрут»
Общество, 01.03.2021
Военнослужащим предстоит транспортировать боеприпасы под огнём «противника»
Партию билетов на чемпионат России в Улан-Удэ раскупили за 20 минут
Партию билетов на чемпионат России в Улан-Удэ раскупили за 20 минут
Общество, 01.03.2021
Всего на чемпионат России по вольной борьбе в продаже будет 900 билетов
В Бурятии землячества сыграли в настольный теннис
В Бурятии землячества сыграли в настольный теннис
Общество, 01.03.2021
Соревнования выиграла команда из Аги
Самбистка из Бурятии стала призёром чемпионата России
Самбистка из Бурятии стала призёром чемпионата России
Общество, 01.03.2021
Анна Щербакова завоевала «бронзу» в весовой категории 65 кг
Боксёр из Бурятии выиграл турнир на призы Бахтина
Боксёр из Бурятии выиграл турнир на призы Бахтина
Общество, 01.03.2021
Батор Сагалуев стал первым в весовой категории до 52 кг
Тхэквондист из Бурятии стал шестикратным чемпионом России
Тхэквондист из Бурятии стал шестикратным чемпионом России
Общество, 01.03.2021
Александр Бодров взял «золото» в весовой категории до 64 кг

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^