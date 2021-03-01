В школах Бурятии пройдут уроки ко дню гражданской обороны

История праздника берёт начало в 1931 году



Сегодня отмечается Всемирный день гражданской обороны. История праздника начинается 1 марта 1931 года, когда в Париже генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал «Ассоциацию Женевских зон» («зон безопасности»), для создания зон безопасности во всех странах. Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную организацию гражданской обороны, в 1972 году получившей статус межправительственной организации.



- В рамках празднования Всемирного дня гражданской обороны в школах Бурятии пройдут уроки безопасности, - сообщили в агентстве ГО и ЧС.

