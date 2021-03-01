Пьяный мужчина лежал на «зебре» в центре Улан-Удэ

Неадекватного мужчину с проезжей части увёл полицейский
Сегодня днём на улице Балтахинова в Улан-Удэ сильно пьяный мужчина лежал на пешеходном переходе. Он создавал аварийную ситуацию, подвергая риску себя и водителей этой оживлённой дороги. Видео инцидента опубликовали в паблике buryatia_online.
- Этот мужик лёг на асфальт. Прямо передо мной. Еле как объехала, - написала одна из подписчиц.
- Утром этот мужчина орал в аптеке, что у него туберкулёз, - добавила другая подписчица.
К пешеходу подошёл полицейский, он поднял мужчину и перевёл его через дорогу. Они направились в сторону Центрального рынка, на этом видео обрывается.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно похожая ситуация была на Левом берегу. Здесь пешеход переползал через «зебру»
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