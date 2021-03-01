Военнослужащим предстоит транспортировать боеприпасы под огнём «противника»
В ракетном соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, проходит подготовка личного состава к третьему этапу конкурса на лучшее подразделение транспортирования боеприпасов «Специальный маршрут». В ходе подготовки военнослужащие отрабатывают нормативы по огневой, тактической, и специальной подготовкам.
- Конкурс поделён на три этапа: транспортный манёвр, огневой биатлон и контрольный рубеж. На первом этапе боевые расчёты преодолевают сложную трассу, которая содержит препятствия: рвы, холмы, каменистые участки. Затем бойцы должны показать мастерство погрузки автомобиля на железнодорожную платформу, а также аккуратно при помощи крана загрузить макеты боеприпасов в кузов автомобиля. Каждая операция чётко нормирована по времени и технике погрузки. Одновременно другая часть команды на поле для стрельбы ведёт огневое прикрытие погрузки. Затем боевой расчёт вместе с боеприпасами отправляется на трёхкилометровый маршрут по пересечённой местности, где они подвергнутся условному огневому воздействию со стороны «противника». Завершает маршрут погрузка боеприпасов на борт вертолёта без помощи крана, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Напомним, что команда от ракетного соединения из Бурятии неоднократно принимала участие в конкурсе «Специальный маршрут» и занимала призовые места.
В Бурятии ракетчики готовятся к конкурсу «Специальный маршрут»
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