Победила команда Новоильинского агролицея
С 24 по 25 февраля в Улан-Удэ прошло первенство Бурятии по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных организаций 2007-2008 годов рождения. На протяжении двух дней на лыжной базе «Зорька» школьники республики состязались в личном и командном зачёте на дистанциях 2 км юноши и 1 км девушки, а также в эстафетах.
По итогам первого дня победителями и призёрами стали:
Юноши (2 км)
Первое место – Хархенов В. (СОШ №4 г. Гусиноозёрска)
Второе место – Сайдинов И. (Новольинский агротехнический лицей)
Третье место – Плетнёв Н. (Новольинский агротехнический лицей)
Девушки (1 км)
Первое место – Трофимова В. (Новольинский агротехнический лицей)
Второе место – Дерюгина Л. (Новольинский агротехнический лицей)
Третье место – Белова А. (СОШ «4 г. Гусиноозёрска)
Второй день соревнований закончился эстафетным бегом:
Юноши
Первое место – СОШ №4 Гусиноозерск
Второе место – Усть-Баргузинская СОШ
Третье место – Новольинский агротехнический лицей
Девушки
Первое место – Новольинский агротехнический лицей
Второе место – СОШ №4 г. Гусиноозёрска
Третье место – Усть-Баргузинская СОШ
По итогам подсчёта очков победителем командного первенства стал Новоильинский агролицей. На втором месте команда СОШ №4 Гусиноозёрска. Замыкает тройку призёров Усть-Баргузинская СОШ, сообщает РЦ ПВТС РБ.
В Бурятии прошло первенство по лыжным гонкам среди школьников
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