В Бурятии прошло первенство по лыжным гонкам среди школьников

Общество, Фото: пресс-служба РЦ ПВТС РБ

Победила команда Новоильинского агролицея



С 24 по 25 февраля в Улан-Удэ прошло первенство Бурятии по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных организаций 2007-2008 годов рождения. На протяжении двух дней на лыжной базе «Зорька» школьники республики состязались в личном и командном зачёте на дистанциях 2 км юноши и 1 км девушки, а также в эстафетах.



По итогам первого дня победителями и призёрами стали:

Юноши (2 км)

Первое место – Хархенов В. (СОШ №4 г. Гусиноозёрска)

Второе место – Сайдинов И. (Новольинский агротехнический лицей)

Третье место – Плетнёв Н. (Новольинский агротехнический лицей)



Девушки (1 км)

Первое место – Трофимова В. (Новольинский агротехнический лицей)

Второе место – Дерюгина Л. (Новольинский агротехнический лицей)

Третье место – Белова А. (СОШ «4 г. Гусиноозёрска)



Второй день соревнований закончился эстафетным бегом:

Юноши

Первое место – СОШ №4 Гусиноозерск

Второе место – Усть-Баргузинская СОШ

Третье место – Новольинский агротехнический лицей



Девушки

Первое место – Новольинский агротехнический лицей

Второе место – СОШ №4 г. Гусиноозёрска

Третье место – Усть-Баргузинская СОШ



По итогам подсчёта очков победителем командного первенства стал Новоильинский агролицей. На втором месте команда СОШ №4 Гусиноозёрска. Замыкает тройку призёров Усть-Баргузинская СОШ, сообщает РЦ ПВТС РБ.

