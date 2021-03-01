 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 марта

28 февраля

Популярное

В Бурятии прошло первенство по лыжным гонкам среди школьников

В Бурятии прошло первенство по лыжным гонкам среди школьников
Общество,  Фото:пресс-служба РЦ ПВТС РБ
Победила команда Новоильинского агролицея

С 24 по 25 февраля в Улан-Удэ прошло первенство Бурятии по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных организаций 2007-2008 годов рождения. На протяжении двух дней на лыжной базе «Зорька» школьники республики состязались в личном и командном зачёте на дистанциях 2 км юноши и 1 км девушки, а также в эстафетах.

По итогам первого дня победителями и призёрами стали:
Юноши (2 км)
Первое место – Хархенов В. (СОШ №4 г. Гусиноозёрска)
Второе место – Сайдинов И. (Новольинский агротехнический лицей)
Третье место – Плетнёв Н. (Новольинский агротехнический лицей)

Девушки (1 км)
Первое место – Трофимова В. (Новольинский агротехнический лицей)
Второе место – Дерюгина Л. (Новольинский агротехнический лицей)
Третье место – Белова А. (СОШ «4 г. Гусиноозёрска)

Второй день соревнований закончился эстафетным бегом:
Юноши
Первое место – СОШ №4 Гусиноозерск
Второе место – Усть-Баргузинская СОШ
Третье место – Новольинский агротехнический лицей

Девушки
Первое место – Новольинский агротехнический лицей
Второе место – СОШ №4 г. Гусиноозёрска
Третье место – Усть-Баргузинская СОШ

По итогам подсчёта очков победителем командного первенства стал Новоильинский агролицей. На втором месте команда СОШ №4 Гусиноозёрска. Замыкает тройку призёров Усть-Баргузинская СОШ, сообщает РЦ ПВТС РБ.
спорт лыжные гонки лыжный спорт первенство Бурятии Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Общество, 01.03.2021
Соревнования прошли в Сахалинской области
Борцы из Бурятии победили на «Ковре БАМа»
Борцы из Бурятии победили на «Ковре БАМа»
Общество, 01.03.2021
В Амурской области завершился всероссийский турнир по вольной борьбе
В Улан-Удэ водители ковидных такси устроили акцию протеста
В Улан-Удэ водители ковидных такси устроили акцию протеста
Общество, 01.03.2021
У водителей и директора фирмы, оказывавшей услуги, диаметрально противоположные точки зрения на ситуацию
В Бурятии ракетчики готовятся к конкурсу «Специальный маршрут»
В Бурятии ракетчики готовятся к конкурсу «Специальный маршрут»
Общество, 01.03.2021
Военнослужащим предстоит транспортировать боеприпасы под огнём «противника»
Партию билетов на чемпионат России в Улан-Удэ раскупили за 20 минут
Партию билетов на чемпионат России в Улан-Удэ раскупили за 20 минут
Общество, 01.03.2021
Всего на чемпионат России по вольной борьбе в продаже будет 900 билетов
В Бурятии землячества сыграли в настольный теннис
В Бурятии землячества сыграли в настольный теннис
Общество, 01.03.2021
Соревнования выиграла команда из Аги
Самбистка из Бурятии стала призёром чемпионата России
Самбистка из Бурятии стала призёром чемпионата России
Общество, 01.03.2021
Анна Щербакова завоевала «бронзу» в весовой категории 65 кг
Боксёр из Бурятии выиграл турнир на призы Бахтина
Боксёр из Бурятии выиграл турнир на призы Бахтина
Общество, 01.03.2021
Батор Сагалуев стал первым в весовой категории до 52 кг
Тхэквондист из Бурятии стал шестикратным чемпионом России
Тхэквондист из Бурятии стал шестикратным чемпионом России
Общество, 01.03.2021
Александр Бодров взял «золото» в весовой категории до 64 кг
Забайкалец подписал контракт с футбольным клубом Тольятти
Забайкалец подписал контракт с футбольным клубом Тольятти
Общество, 01.03.2021
Андрей Синицын начинал играть в Чите, затем отправился в Краснодар
В нацпарке в Бурятии заработали ледовые переправы
В нацпарке в Бурятии заработали ледовые переправы
Общество, 01.03.2021
Туристов попросили быть осторожными
Блогер из Петербурга: «Для знакомства с Бурятией надо минимум пять дней»
Блогер из Петербурга: «Для знакомства с Бурятией надо минимум пять дней»
Общество, 01.03.2021
Блогер подробно рассказал, что нужно посетить в столице Бурятии
В Бурятии провели конкурс головных уборов для коров
Общество, 01.03.2021
Хозяев бурёнок наградили съедобными призами
В Бурятии снегири вернулись раньше на две недели
В Бурятии снегири вернулись раньше на две недели
Общество, 01.03.2021
Природа раньше обычного начала весеннюю подготовку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^