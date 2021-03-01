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В Агинском округе хотят возобновить производство кумыса

В Агинском округе хотят возобновить производство кумыса
Общество,  Фото:pixabay.com
В настоящее время проект на стадии разработки

Сотрудники племзавода имени Калинина из села Южный Аргалей Агинского Бурятского округа разработают проект по производству кумыса. Свою идею они представили рабочей группе краевого правительства на совещании по рассмотрению инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, которое прошло в посёлке Агинское.

- Сейчас в нашем регионе этого уникального напитка из молока кобылиц нет, а ведь он очень целебный. Тем более во время пандемии. Кумыс очень быстро восстанавливает после коронавируса, служит хорошей профилактикой болезни. У нас есть животные, есть рабочие руки. Хозяйство возьмёт часть затрат на себя, но и нужна господдержка. Написать правильно бизнес-план, отремонтировать здание для содержания лошадей,- рассказала главный зоотехник СПК племзавода имени Калинина Жигзыма Бадараева.

Как сообщает пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края, в 2008 году в Агинском районе уже пытались производить кумыс. Планировалось, что он будет поставляться в окружной противотуберкулёзный диспансер и на продажу. Однако планы не оправдались.

- Конечно, это очень актуальный для региона проект и продукт. Штучный товар. Нужно, чтобы на этот раз начатое не бросили на полпути. Первая задача – найти оборудование, разобраться с его состоянием. Впереди создание бизнес-плана, затем уже будем думать про варианты господдержки, – заявил зампред правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.

Справка

Кумыс – высокопитательный кисломолочный продукт, который готовится путём брожения кобыльего молока кумысной закваской. Кобылье молоко в отличие от коровьего не пастеризуется, поэтому при производстве кумыса немаловажное значение имеет чистота и бактериальная обсеменённость молока.
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