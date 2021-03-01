Бурятский политик предложила переименовать «Женский день»

Лидер бурятского «Яблока» считает, что сегодняшняя ситуация вокруг 8 марта является сексизмом
Лидер Бурятского регионального отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова, она же Сабрина Амо, солистка панк-рок-группы «Аборт мозга» назвала происходящее вокруг 8 марта «обыкновенным сексизмом».
- Идут, грядут выходные - женский праздник, в свете сексуальной революции и третьей волны феминизма, утративший своё изначальное политическое и государственное значение. Стоит отметить, что в нашей стране, со времён Советского Союза женщин уравняли в правах с мужчинами, в этом мы опередили многие страны мира, но мы же и первые, кто опустил этот праздник до праздника стереотипного, обывательского восприятия женщины, опошлив его обязательными женскими подарками и пожеланиями в стиле «женское счастье»! – написала на своей странице Наталья Семёнова.
По её мнению, в современной российской действительности Международный женский день «потерял свой изначальный смысл» и даже «выродился в повальный садомазохизм с жертвоприношениями».
- Ничего удивительного, что этот день некоторые женщины испытывают неприятные последствия гипертрофированного внимания во многом, благодаря поклонникам сайта «Одноклассники», без устали рассылающим в мессенджерах поздравительные открытки, что у некоторых адресаток вызывает, мягко говоря, раздражение. А если взять сферу торговли, изо всех сил раздувающую потребительский ажиотаж, в целях впихивания ополоумевшим мужикам всякой женской дичи и цветов, по завышенным ценам, то здесь налицо, психологическое насилие, беззащитных перед традицией, граждан. Не секрет, что есть и такие, кого оскорбляет «женский день», и это не всегда потрепанные жизнью феминистки-мужененавистницы, а все чаще, самодостаточные, независимые особы, свободные от стереотипов, - поделилась своей позицией Наталья Семёнова.
Лидер бурятского «Яблока» выразила недоумение, почему депутаты и прочие представители власти «не замечают, что в России праздник не имеет ничего общего с защитой прав женщин, а даже, наоборот, превратился в нечто очень пошлое, отдающее сексизмом и тонким социальным насилием над личностью».
- Современные женщины вряд ли нуждаются в данном празднике, как в чем- то масштабном, тем более делать из этого выходной день неприемлемо. Ибо сие обстоятельство опять же отдаёт насилием, так как возлагает на женский пол дополнительную ответственность и обязывает, а иногда и вынуждает подчиняться традициям, а проще говоря желаниям окружения и соответствовать навязанному извне образу. Это может привести к конфликтам на работе и в семье, а как следствие, к стрессам, неврозам, зависимому поведению и даже суициду. Возьмите хотя бы ситуацию, когда женщина устала и не в настроении, а ей нужно ехать с мужем, поздравлять его маму, тётю, сестру, начальницу, - считает Наталья Семёнова.
Она предложила этот праздник переименовать в «День профилактики домашнего насилия». Ведь чаще всего именно женщины становятся жертвами такого страшного явления, напомнила Семёнова.
- Полагаю, именно за счет того, что «8 марта» много лет считается «женским днём», внимание к нему не угаснет, а будет только усиливаться. Идеально было бы весь месяц март (как наиболее плодотворный на проявление всяких психических отклонений) посвятить профилактике домашнего насилия, в виде проведения различных просветительских мероприятий в учебных заведениях, трудовых коллективах, медицинских учреждениях и так далее. Развернуть информационные компании в СМИ, приглашать на передачи специалистов: психологов, юристов, медработников, полицейских а также женщин со своими историями. В общем, начиная с 8 марта, целый месяц открыто и повсеместно, обсуждать животрепещущую тему домашнего насилия: абьюза, газлайтинга, созависимых отношений. Это будет настоящий и практически нужный «женский день», а не эта, изжившая себя, бесполезная полупьяная, пошлая возня из букетов цветов, плюшевых уродцев, конфет, алкоголя и нервотрепки, - предложила она.
Наталья Семёнова руководит частным предприятием. На своей работе она официально запретила поздравлять себя с праздником 8 марта. «Очень рада, что мужчины (а их большинство), отнеслись к этому с пониманием», - рассказала лидер Бурятского отделения «Яблока».
Бурятский политик предложила переименовать «Женский день»
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