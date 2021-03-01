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Осетинские борцы приступили к тренировкам в Улан-Удэ

Общество, 
Поединки проходят внутри сборной

23 февраля паблик в ВКонтакте «Борцы Алании» опубликовали видео, на котором запечатлены тренировки сборной Республики Северной Осетии-Алании в Улан-Удэ перед стартом чемпионата России по вольной борьбе. Схватки проходят между участниками сборной.

Как сообщал «Байкал-Daily», чемпионат России по борьбе пройдёт в столице Бурятии с 12 по 14 марта. Соревнования станут отборочным этапом на летнюю Олимпиаду-2021 в Токио.

Бурятию на чемпионате представят 22 борца. Однако среди них не оказалось Александра Богомоева. Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдицурунов объяснил, что спортсмен переболел коронавирусом, и последствия болезни не дают возможности Александру принять участия в чемпионате. 

Также стало известно, что соревнования пройдут при участии зрителей. Болельщиков будут пускать на трибуны при предъявлении билета и отрицательного теста на коронавирус. 
спорт вольная борьба чемпионат России
 
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